Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve uma série de descontos em dispositivos Garmin nas vendas de verão da Amazon e um dos lançamentos mais recentes agora se juntou à lista - o Garmin Fenix 6, líder no mercado.

O Garmin Fenix 6 obteve um desconto de 30% , reduzindo-o para 369 libras - economizando 160 libras esterlinas no preço.

O Fenix 6 é o dispositivo esportivo topo de gama da Garmin, oferecendo métricas avançadas para todos os tipos de esportes, mas realmente focado em aventureiros ao ar livre.

Ele fornece freqüência cardíaca, GPS, altitude, bússola, métricas avançadas de corrida, rastreamento do sono, notificações de smartphones, orientação de rota, ritmo de corrida - e proporcionará 14 dias de bateria genuína.

Ele foi desenvolvido para resistir a um pouco de desgaste, com uma moldura de aço inoxidável que protege a tela de 1,30 polegadas junto com tiras facilmente alteráveis.

Ele também suporta recursos avançados de smartwatch, como o Garmin Pay e o suporte para fones de ouvido Bluetooth, para que você possa tocar sua música sem precisar de um telefone.

Você pode personalizar as informações que pode ler no dispositivo usando o Garmin Connect IQ e todas as suas métricas são sincronizadas com o seu smartphone para análise posterior. É, sem dúvida, um dos melhores relógios esportivos que você pode comprar.

Há uma variedade de versões diferentes do relógio, incluindo vários tamanhos, portanto, verifique se está obtendo o modelo desejado e se o desconto se aplica a esse modelo. Esperamos que esta oferta esteja disponível por algumas semanas.