Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Garmin anunciou duas atualizações em seus computadores para bicicletas, com o Edge 1030 Plus se tornando o novo carro-chefe e o Edge 130 Plus sentado na parte inferior da linha - mas ainda oferecendo uma ampla variedade de métricas.

Aqui estão agora os novos dispositivos quebrados e o que eles oferecem.

A partir do Edge 1030 Plus, ele substitui o Edge 1030 que está disponível há alguns anos. O novo modelo ainda possui uma tela sensível ao toque colorida de 3,5 polegadas, oferecendo mapeamento e navegação curva a curva, além de amplas métricas para rastrear seu percurso e desempenho - dependendo dos sensores usados.

De acordo com muitos dispositivos avançados da Garmin, você poderá criar ou importar rotas usando o Garmin Connect e sincronizá-las com o Edge 1030 Plus - ou usar rotas do Strava ou Komoot - mas também pode pausar as rotas se desejar explorar algo. isso não é pré-programado. Isso significa que você pode escapar das mensagens fora do curso.

Quando você deseja retornar à rota, pode retornar a navegação para sua rota ou voltar ao início. Também há Trailforks pré-instalados, o que significa que você pode encontrar rotas a partir do dispositivo. Existem outras funções especificamente para ciclistas de montanha, para avaliar a dificuldade de um passeio e avaliar o quão suavemente você fez uma descida de trilha. Você também pode ver o quão longe você saltou e obter um registro do seu tempo de espera.

Emparelhará com o seu telefone para notificá-lo e oferecer o LiveTrack para que outras pessoas possam ver onde você está. Diz-se que a bateria dura 24 horas.

O Edge 1030 Plus foi projetado como o pacote completo de treinamento para ciclistas, compatível com uma gama de sensores, bem como com os treinadores internos Tacx.

Os preços para o novo Garmin Edge 1030 Plus variam de 519,99 a 599,99 £ .

O Edge 130 Plus fica na parte inferior da linha de computadores para bicicletas da Garmin, com uma tela monocromática de 1,8 polegadas. Esta não é uma tela sensível ao toque. Em vez disso, existem controles de botão para o dispositivo.

Também não há mapeamento de base neste dispositivo, mas ele oferecerá navegação - é apenas baseado em linhas e setas, em vez de um mapa contínuo em segundo plano. As rotas podem ser movidas para o dispositivo na sincronização do Garmin Connect no seu telefone, mas não há link direto para o Wi-Fi para sincronização em segundo plano.

Uma das adições sobre o Edge 130 mais antigo é o recurso ClimbPro da Garmin. Isso mostrará o gradiente de uma subida com um indicador de quão longe você passou por ela, para que você tenha uma boa idéia de se deve girar ou se elevar até o cume.

Há um altímetro para fornecer dados de elevação mais precisos ao trabalhar com o GPS, além de mostrar mensagens de smartphone quando vinculado ao seu telefone.

Graças ao sensor de movimento, você obtém detalhes de saltos, incluindo o quão longe você saltou e quanto tempo esteve no ar.

O Garmin Edge 130 Plus oferece 12 horas de GPS, mas isso diminui para 10 horas se você usar mais sensores. No futuro, ele será atualizado para ser compatível com os treinadores internos da Tacx, o que significa que você obtém muitas funções deste computador.

O Garmin Edge 130 estará disponível a partir de £ 169,99.