Como criar rotas personalizadas de corrida ou corrida com o Garmin Connect

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Garmin Connect é mais do que apenas um lugar para visualizar os dados coletados pelo seu relógio Garmin . É um portal para um mundo inteiro de recursos e funções, incluindo a criação de rotas personalizadas para correr ou andar.

Se você está entediado em sair sempre pelas mesmas estradas, é um passo rápido criar uma nova rota e enviá-la para o seu dispositivo Garmin.

Veja como sair e descobrir novas rotas.

É realmente fácil criar uma rota personalizada para correr ou andar de bicicleta através do Garmin Connect. Primeiro, verifique se o aplicativo Garmin Connect está instalado no seu telefone ( Android , iOS ) e se está conectado.

Abra o Garmin Connect no seu telefone. Expanda o menu lateral e toque em treinamento> cursos. Você verá uma lista dos seus cursos com a opção de "criar curso" na parte superior. Toque em "criar curso" e selecione o tipo, depois selecione "automático" na próxima tela Em seguida, você será solicitado a especificar o comprimento que deseja que o percurso seja e a direção que deseja seguir desde o ponto de partida, além de dar um nome a ele. Finalmente, você verá o mapa da sua localização, toque em onde você começará e terminará e sua rota será criada.

É tudo o que você precisa fazer para fazer o percurso, com o aplicativo apresentando um mapa. Você pode fazer algumas personalizações, como mudar a direção, mas é basicamente isso.

Depois de salvar um curso, você deverá enviá-lo ao seu dispositivo para poder navegar nessa rota a partir do pulso ou do guidão. Toque no menu no canto superior direito da tela e você verá a opção de enviá-lo para o seu dispositivo, onde aparecerá após o relógio ser sincronizado com o aplicativo.

Você também pode plotar rotas personalizadas, o que é um pouco mais trabalhoso, mas pode ser útil se você quiser ir para um local específico. Na etapa 4 acima, selecione "personalizado" e você terá a opção de soltar um alfinete no mapa e navegar até ele. Você pode usar muitos pinos ou apenas um, talvez soltando o pino no local que deseja dar a volta.

Por fim, se houver muito esforço no seu telefone, você também pode fazer isso em um navegador da web através do connect.garmin.com . Depois de salvar seu percurso, ele será sincronizado com o aplicativo do smartphone e poderá ser enviado para o relógio.

Obviamente, você precisará de um dispositivo Garmin que ofereça suporte à orientação de rota, se desejar enviar essa rota para o computador de pulso ou de bicicleta e obter navegação em movimento. É uma ótima opção se você estiver em um novo local ou apenas desejar explorar novas rotas em sua área. Aqui está uma lista de todos os dispositivos que suportam esta função: