Como criar rotas personalizadas de corrida ou passeio com Garmin Connect

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Garmin Connect é mais do que apenas um local para visualizar os dados coletados pelo seu relógio Garmin ou computador de bicicleta. É um portal para todo um mundo de recursos e funções, incluindo a criação de rotas personalizadas para correr ou pedalar.

Se você está entediado por seguir sempre pelas mesmas estradas, é uma etapa rápida criar uma nova rota e enviá-la para o seu dispositivo Garmin.

Veja como sair e descobrir novas rotas.

É realmente fácil criar uma rota personalizada para correr ou andar de bicicleta pelo Garmin Connect. Primeiro, certifique-se de ter o aplicativo Garmin Connect instalado em seu telefone ( Android , iOS ) e de estar conectado.

Abra o Garmin Connect no seu telefone. Expanda o menu lateral e toque em treinamento> cursos. Você verá uma lista de seus cursos com a opção de "criar curso" no topo. Toque em "criar curso" e selecione o tipo, depois selecione "automático" na próxima tela Em seguida, você será solicitado a inserir a extensão desejada para o curso e a direção que deseja seguir a partir do ponto inicial, além de dar um nome a ele. Finalmente, você será apresentado com o mapa de sua localização, toque onde você vai começar e terminar e sua rota será criada.

Isso é tudo que você precisa fazer para fazer o percurso, com o aplicativo então apresentando um mapa. Você pode fazer algumas personalizações, como mudar a direção, mas é basicamente isso.

Depois de salvar um curso, você terá que enviá-lo para o seu dispositivo para que você possa navegar por essa rota de seu pulso ou guidão. Toque no menu no canto superior direito da tela e você verá a opção de enviá-lo para o seu dispositivo, onde aparecerá depois que o relógio sincronizar com o aplicativo.

Você também pode traçar rotas personalizadas, o que é um pouco mais trabalhoso, mas pode ser útil se você quiser ir para um lugar específico. Na etapa 4 acima, selecione "personalizado" e você terá a opção de colocar um alfinete no mapa e navegar até ele. Você pode usar vários pinos ou apenas um, talvez colocando esse pino no local que deseja virar.

Por fim, se isso exigir muito do seu telefone, você também pode fazer isso em um navegador da web em connect.garmin.com . Depois de salvar sua rota, ela será sincronizada com o aplicativo do smartphone e poderá ser enviada para o seu dispositivo.

Obviamente, você precisará de um dispositivo Garmin que ofereça suporte para orientação de rota se quiser enviar essa rota para seu computador de pulso ou bicicleta e obter navegação em movimento. É uma ótima opção se você estiver em um novo local ou se quiser apenas explorar novas rotas em sua área. Aqui está uma lista de todos os dispositivos que suportam esta função:

D2

D2 Bravo

D2 Charlie

D2 Delta

D2 Delta PX

D2 Delta S

Descent Mk1

Edge Series

Epix

Série Fenix

Forerunner 245

Músicas de Forerunner 245

Forerunner 645

Músicas do Forerunner 645

Forerunner 735XT

Forerunner 745

Forerunner 910XT

Forerunner 920XT

Forerunner 935

Forerunner 945

Instinct Series

Marq Series

Tactix Series

Escrito por Chris Hall.