Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O relógio de corrida de nível básico da Garmin, o Forerunner 45 e 45S, viu grandes descontos na Amazon nas vendas de verão por cerca de £ 117.

Com um preço médio de venda aproximado de £ 169, o preço médio de venda do Forerunner 45 é de £ 139, mas as vendas no verão veem um aumento de £ 116,99 , que é um ótimo preço para muitas funções.

O Garmin Forerunner 45 possui uma gama completa de recursos de rastreamento de condicionamento físico, incluindo GPS e freqüência cardíaca óptica do scanner na parte traseira do relógio.

Ele se conecta ao seu telefone usando o Garmin Connect, para que você possa acessar facilmente todos os seus dados, mas também para receber notificações de smartphones do seu telefone enquanto usa o relógio.

Há suporte para uma variedade completa de esportes diferentes, incluindo ciclismo, cardio, ioga e muito mais, além de recursos completos de treinamento para que você possa adaptar sua atividade a melhorar sua forma física.

Squirrel_widget_160770

O Forerunner 45 está disponível em dois tamanhos diferentes, com o Forerunner 45S sendo um modelo menor para aqueles com pulsos menores - e ambos são descontados.

O Forerunner 45 pode ser um dos dispositivos de nível básico da Garmin, mas se você estiver procurando por um relógio de corrida com uma boa relação custo / benefício sem ficar muito exagerado, pode ser apenas o dispositivo que você precisa. Não é o único dispositivo com desconto - o Garmin Venu também tem um grande desconto no verão .