Relógio de corrida Garmin Forerunner 45 obtém um desconto de £ 60 nas vendas do Prime Day

(Pocket-lint) - Os relógios de corrida básicos da Garmin, os Forerunner 45 e 45S, tiveram grandes descontos na Amazon nas vendas do Prime Day por £ 109.

Com um RRP de cerca de £ 169, o preço médio de venda do Forerunner 45 é de cerca de £ 139, mas as vendas do Prime Day caem para £ 109,99 , que é um ótimo preço para tantas funções.

O Garmin Forerunner 45 possui uma gama completa de recursos de rastreamento de fitness, incluindo GPS e frequência cardíaca óptica do scanner na parte traseira do relógio.

Ele se conecta ao seu telefone usando o Garmin Connect, para que você possa acessar facilmente todos os seus dados, mas também para receber notificações do smartphone do seu telefone quando estiver usando o relógio.

Há suporte para uma gama completa de esportes diferentes, incluindo ciclismo, cardio, ioga e muitos mais, bem como recursos completos de coaching para que você possa adaptar sua atividade ao seu condicionamento físico.

O Forerunner 45 está disponível em dois tamanhos diferentes, com o Forerunner 45S sendo um modelo menor para aqueles com pulsos menores - e ambos têm desconto .

