No nível básico dos dispositivos esportivos da Garmin está o Forerunner 35. Ele mantém as coisas simples, sem sobrecarregar a funcionalidade, mas ainda fornecendo o essencial dos dados de GPS e de freqüência cardíaca.

Já faz alguns anos, mas é um ótimo dispositivo que oferece um grande valor para aqueles que estão começando a correr ou outros exercícios.

Se você estiver nos EUA, poderá adquirir o Forerunner 35 por US $ 89,99 , o que economiza US $ 30 em relação ao preço normal de venda.

Este é um dispositivo de fitness que encaixa bem nos pulsos menores, não apenas fornecendo dados esportivos, mas também rastreando o restante das estatísticas do seu estilo de vida, como passos e sono.

Ele sincroniza com o seu smartphone com os dados que entram no Garmin Connect, onde você pode analisar seu desempenho e ver como foi sua última execução, além de fornecer notificações inteligentes do seu telefone.

Embora este modelo reduz alguns dos recursos que a Garmin oferece, ele ainda tem como alvo a sua execução, oferecendo uma experiência completa para que você possa acompanhar o seu treinamento.