(Pocket-lint) - Garmin Pay é semelhante ao Fitbit Pay , Apple Pay , Google Pay e Samsung Pay . É um sistema de pagamento móvel que funciona com leitores de pagamento sem contato para que você possa finalizar a compra em uma loja, direto do pulso, sem precisar da carteira ou do telefone.

Por exemplo, com o Garmin Pay, você pode sair para correr, parar para comprar uma garrafa de água e pagar apenas com seu dispositivo Garmin.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Garmin Pay, incluindo quais dispositivos o oferecem e como ele funciona.

Garmin Pay funciona como sistemas de pagamento sem contato rivais. Com um relógio Garmin compatível, você pode pagar por coisas segurando seu pulso perto de um leitor de cartão sem contato - é isso. Não há necessidade de se atrapalhar com seu telefone, carteira, cartões ou dinheiro.

Configurar o Garmin Pay é fácil. Tudo que você precisa fazer é ir para o aplicativo móvel Garmin Connect em seu smartphone, em seguida, tocar na seção Dispositivos Garmin (localizada na guia Mais, logo acima do menu Configurações) e escolher seu dispositivo compatível - por exemplo Vivoactive 3 ou Forerunner 645 A partir daí, selecione Garmin Pay.

Se você não tiver certeza se o Garmin Pay funciona com seu dispositivo, cartão ou banco, toque no link de ajuda azul na parte inferior da próxima tela.

Quando estiver pronto, toque em Criar sua carteira. Em seguida, você será solicitado a criar uma senha de quatro dígitos para manter a carteira virtual do seu relógio segura. Depois, adicione seu cartão MasterCard ou Visa, que é o que o Garmin Pay usará para fazer suas compras. Primeiro, selecione o tipo de cartão e, em seguida, insira os dados do cartão manualmente ou digitalize-os usando a câmera do telefone, mas certifique-se de inserir o código de verificação que você recebeu por SMS.

Assim que o processo de verificação e tokenização for concluído, o cartão será adicionado à sua carteira. Você pode ver o cartão tocando em Garmin Pay e em Gerenciar sua carteira. Você verá opções para suspender temporariamente ou excluir um cartão de sua carteira a qualquer momento.

Garmin Pay funciona com "muitos cartões de crédito e débito dos principais bancos", bem como "muitos dos principais cartões de crédito e débito, incluindo Visa e MasterCard." Agora, é o seguinte: embora os cartões MasterCard e Visa sejam todos compatíveis, você não poderá usá-los a menos que seu banco tenha suporte. Se não estiverem, você não poderá conectar seu cartão.

Tanto o Apple Pay quanto o Google Pay demoraram um pouco para incorporar os bancos às suas respectivas tecnologias de pagamento móvel, por isso demorará um pouco para que seu banco seja compatível.

O Santander é o primeiro grande banco do Reino Unido a oferecer suporte aos pagamentos sem contato da Garmin Pay. Tanto os clientes pessoais quanto os empresariais com cartões de crédito e débito podem aproveitar o suporte.

Garmin Pay funciona em qualquer lugar que aceite pagamentos sem contato, o que inclui mais de um milhão de lojas. Basta procurar osímbolo de pagamentos sem contato próximo aos leitores de cartão durante a finalização da compra.

Embora as lojas possam não ter um logotipo específico do Garmin Pay aceito em suas vitrines, junto com o Apple Pay e o Google Pay, se você vir um símbolo de pagamento sem contato, deverá conseguir usar seu dispositivo Garmin para pagar.

As seguintes lojas nos Estados Unidos e no Reino Unido estão entre as que aceitam pagamentos sem contato e funcionam com Apple Pay e Google Pay:

Starbucks, Bloomingdales, Disney, Duane Reade, Macys, McDonalds, Nike, Petco, Staples, Subway, Unleashed, Walgreens, Whole Foods, Boots, Bills, Dune, Waitrose, M&S, Wagamama, Nandos, Liberty e Lidl

No relógio, pressione e segure o botão de ação para abrir o menu de controles de navegação. Em seguida, toque no ícone de carteira virtual e digite sua senha de quatro dígitos. Será solicitado que você insira sua senha a cada 24 horas ou a cada vez que você colocar o relógio novamente depois de tirá-lo. Assim que a carteira for aberta, o último cartão usado aparecerá automaticamente, mas você sempre pode mudar para um cartão diferente.

Para mudar, basta deslizar para baixo na tela para o próximo. Depois de escolher um cartão, o relógio solicitará que você segure o pulso próximo a um leitor de cartão sem contato. A borda externa do mostrador do relógio ficará verde após alguns instantes para indicar que a compra foi concluída e, em seguida, ele retornará ao mostrador padrão quando terminar. E é isso.

Nota: Três tentativas incorretas de inserir sua senha bloquearão sua carteira virtual no próprio relógio. Você terá que ir para o aplicativo Garmin Connect Mobile em seu smartphone para definir uma nova senha. (Você precisará inserir novamente sua senha antiga neste momento. Se você não se lembrar dela, a Garmin excluirá toda a sua carteira virtual para protegê-lo. Se isso ocorrer, repita as etapas de configuração acima).

Garmin Pay está disponível em 53 de seus dispositivos atuais, bem como alguns mais antigos. Você pode ver a lista completa no site da Garmin , mas abaixo está um resumo de alguns dos dispositivos suportados.

Garmin Vivoactive - 4, 4s, 3, 3 Música

Garmin Forerunner - 645, 645 Music, 745, 945

Garmin Fenix 5 Plus - X & S

Garmin Fenix 6 - Pro Solar, Solar, Pro, Sapphire, S Pro Solar, S Pro, S Sapphire, S, X Pro, X Sapphire, X Pro Solar

Garmin Venu - Venu Sq, Venu Sq Music,

Garmin D2 Delta

Garmin Legacy series

Garmin Vivomove - Luxe, Style

Além da senha que você criou durante a configuração, você não precisará de nenhuma outra autenticação, como leitura de impressão digital, mas talvez não consiga fazer grandes pagamentos. No Reino Unido, as transações de pagamento sem contato costumam ser limitadas a £ 45, enquanto alguns bancos americanos as limitam a $ 50.

Escrito por Maggie Tillman e Elyse Betters. Edição por Britta O'Boyle.