Os usuários Fitbit terão que entrar com a conta do Google a partir de 2025

(Pocket-lint) - A partir de 2023, os usuários Fitbit começarão a migrar para uma conta do Google, em vez de assinar com suas contas Fitbit atuais.

Para começar, não será obrigatório. Os usuários existentes poderão continuar a fazer o login usando sua conta Fitbit; mas até 2025 todos os usuários serão migrados e terão que fazer o login com uma conta Google.

Haverá uma opção para migrar seus dados de rastreamento de fitness para uma conta Google assim que o serviço estiver ativo, para que você possa manter todos os seus registros existentes e tendências de fitness. O Google também diz que manterá esses dados privados e que não os utilizará para fins de anúncios direcionados.

Além disso, o Google não irá simplesmente desativar as contas Fitbit sem aviso prévio. Em suas páginas de suporte, ele diz que será "transparente com nossos clientes sobre a linha do tempo para encerrar as contas Fitbit através de avisos dentro do aplicativo Fitbit, por e-mail, e em artigos de ajuda".

Você deve receber muitos avisos e vários lembretes entre agora e quando as contas Fitbit forem encerradas em 2025.

Para novos clientes que ainda não compraram um Fitbit, a partir de 2023, a inscrição em uma nova conta Fitbit não estará disponível. Uma vez que a opção de contas Google esteja ativa, esta será a maneira de fato de criar uma nova conta ao registrar e ativar um novo dispositivo Fitbit.

As informações foram compartilhadas pelo Fitbit em uma atualização de uma de suas páginas de suporte sobre a migração, e mais informações serão fornecidas quando as contas do Google forem ativadas para o Fitbit.

