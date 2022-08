Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Fitbit revelou três novos produtos para 2022, todos eles virão com 6 meses gratuitos Fitbit Premium, oferecendo características como Prontidão Diária e análise mais profunda do sono.

O primeiro na linha é o Fitbit Inspire 3, que adiciona uma tela colorida sensível ao toque ao rastreador de fitness do orçamento. Sucedendo o Inspire 2, o Inspire 3 oferece um design mais arredondado, adiciona um sensor de SpO2 e é afirmado que continua a fornecer uma bateria com duração de 10 dias.

O Inspire 3 não é tão avançado como alguns dos outros dispositivos do portfólio da Fitbit, mas oferece recursos como monitoramento do ritmo cardíaco 24 horas por dia, 7 dias por semana, Active Zone Minutes e vem em três opções de cores.

O Versa 4 é o segundo dispositivo a ser introduzido pela empresa, tendo sido redesenhado do chão para cima em comparação com o Versa 3. É mais fino e leve que seu predecessor e oferece um ajuste confortável ao pulso.

Há um botão tátil para interação e o Versa 4 continua a oferecer coisas como GPS embutido e uma bateria de seis dias de vida útil. O Versa 4 virá em quatro cores.

Há também o Fitbit Sense 2, que é o novo carro-chefe da empresa. Você pode ler sobre ele em nossa história separada, mas ele também oferece um redesenho completo como o Versa 4. Tanto o Sense 2 quanto o Versa 4 também redesenharam as interfaces de usuário, embora nenhum deles funcione no sistema operacional Wear do Google.

No entanto, o Sense 2 e o Versa 4 oferecem 20 opções extras de exercícios em cima de seus predecessores, e ambos são compatíveis com uma nova face de relógio de perfil de sono. Ambos também oferecem GPS incorporado e uma bateria com duração de 6 dias, embora o Sense 2 tenha algumas características extras e sensores quando se trata de gerenciamento de estresse.

O Fitbit Inspire 3 custará £84,99 no Reino Unido e 99,95 na Europa quando chegar. O Fitbit Versa 4 custará £199,99 no Reino Unido e 229,95 na Europa quando chegar. O Fitbit Sense 2 custará £269,99 no Reino Unido e 299,95 na Europa.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.