O novo relógio Wear OS da Fitbit poderia ser quadrado

(Pocket-lint) - Fitbit tem uma onda de dispositivos chegando, com base nos últimos meses de vazamentos e rumores, e espera-se que pelo menos um deles esteja muito mais próximo de um smartwatch completo, com o novo proprietário do sistema operacional Wear OS do Google.

Com base em algumas novas dicas descobertas na última sucursal beta do Google Play Services, vista pela XDA-Developers, parece que esse relógio, quando chega, pode ter um formato quadrado que está em linha com outros produtos Fitbit como seus relógios Versa.

Duas imagens da filial se relacionam com as capacidades do Google Pay do que é presumivelmente o novo relógio (já que os Fitbits mais antigos atualmente usam o Fitbit Pay para pagamentos sem contato, se puderem).

Como você pode ver acima, o ícone mostra um desenho quadriculado que, no entanto, ainda tem cantos bastante arredondados, e lembra claramente os dispositivos Versa.

Naturalmente, é possível que haja outra explicação para os designs - eles poderiam ser colocados para atender a um ponto em que Fitbits mais antigos como o Versa 3 começassem a fazer a transição do Fitbit Pay para o Google Pay, o que faria sentido em um certo ponto, uma vez que o Google já possui o Fitbit há um bom tempo.

Talvez não obtenhamos uma resposta concreta sobre isso em breve, mas no mínimo esta mostra que o Fitbit ainda está na vanguarda dos planos do Google, sem surpresas.

Escrito por Max Freeman-Mills.