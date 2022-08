Fitbit não mais será sincronizado com PC ou Mac a partir de 13 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já há algum tempo é possível sincronizar seu Fitbit com seu computador. Isso em parte porque os rastreadores inteligentes de Fitbit já existiam antes dos smartphones serem tão comuns.

O aplicativo Fitbit Connect lhe permitiria conectar seu rastreador de fitness favorito à sua máquina e depois coletar seus dados e sincronizá-los com os servidores Fitbit para que pudessem ser facilmente vistos no painel de controle.

Fitbit Connect também ofereceu aos usuários a possibilidade de transferir músicas de um computador para um Fitbit para audição offline enquanto em movimento.

Agora, embora o Fitbit tenha anunciado que não será mais possível sincronizar seu Fitbit com seu Fitbit Connect a partir de 13 de outubro de 2022. Parece que muito poucas pessoas estavam usando o aplicativo Fitbit Connect e por isso o Fitbit está puxando o plugue. Não é surpresa, já que o aplicativo para smartphone é agora bastante poderoso e apenas Fitbits mais antigos eram suportados de qualquer forma.

As páginas de suporte atualizadas explicam quando o aplicativo Fitbit Connect está indo embora e o que fazer em seu lugar. O que é essencialmente fazer o download do aplicativo do telefone. Como o Fitbit Connect é a única maneira de transferir músicas para audição offline, muitos usuários podem ficar frustrados.

O Fitbit anunciou que será possível transferir músicas offline tanto através do Deezer como do Pandora, mas somente se você estiver nos Estados Unidos e somente se estiver disposto a pagar por esses serviços. Você tem a opção de ouvir online, mas seu telefone precisará estar ao alcance, o que pode significar levar seu telefone com você quando você for dar uma corrida.

Escrito por Adrian Willings.