Como usar o Fitbit Charge 5 para encontrar seu telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma recente atualização do software Fitbit Charge 5 introduziu um novo recurso "Find Phone", como relatado pela primeira vez pelo 9to5Google. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele.

A atualização do software 1.171.50 adiciona um novo recurso "Find Phone" para a Tarifa 5. Ele funciona exatamente como soa: Ele permite que você encontre um telefone perdido por perto. O Find Phone estava anteriormente disponível apenas através dos smartwatches da Fitbit (incluindo o Sense e o Versa 3). Mas agora, com esta última atualização, Find Phone parece estar mais amplamente disponível, fechando a lacuna entre os recursos do rastreador de fitness e do smartwatch.

Mas há algumas advertências que você deve conhecer (que detalhamos abaixo).

Assim que seu Fitbit estiver rodando o software mais recente, vá procurar a nova opção Find Phone. Ele está localizado entre o Screen Wake e o Water Lock na face do relógio (deslize para baixo da parte superior da tela). Quando você toca nele, ele abre um aplicativo com um botão "Find Phone". Ao pressionar esse botão, seu telefone emparelhado soará um alarme. Embora seja um processo desajeitado, pode vir a ser útil para alguns usuários.

Sim, há alguns. Find Phone só funcionará se seu telefone e Bluetooth estiverem ligados - e se seu telefone estiver emparelhado com seu Charge 5 e a menos de 30 pés do usável. O aplicativo Fitbit também deve estar funcionando em segundo plano em seu telefone. Uma vez que seu telefone esteja localizado, tocar em "Cancelar" irá parar o som.

O Fitbit lançou seu Charge 5 no outono passado. Ele apresenta uma tela de toque sempre a cores e um conjunto de recursos de saúde, incluindo um aplicativo de eletrocardiograma (ECG) e um escore de prontidão diária (para membros Premium). Não é o rastreador de fitness mais barato disponível, mas é definitivamente o melhor Fitbit - oferecendo uma mistura fantástica de recursos, design, duração da bateria e preço. Confira nossa revisão do Charge 5 aqui.

O novo recurso "deveria" estar sendo lançado. O rastreador oficial da Fitbit mostra a atualização conforme disponível agora.

Escrito por Maggie Tillman.