As promessas de ajuste são corrigidas para problemas de desconexão do Charge 5

(Pocket-lint) - O Fitbit Charge 5 é o rastreador de fitness mais avançado da empresa, oferecendo muitas características em um perfil fino e elegante. No entanto, houve alguns relatos de usuários que tiveram problemas de conexão nos fóruns de suporte do Fitbit.

Com base nos tópicos, parece que alguns usuários viram seu Fitbit Charge 5 desconectar-se de seu telefone inesperadamente, interrompendo a sincronização do rastreador ao vivo e dos dados históricos com o aplicativo Fitbit. Além disso, a reinicialização e outros métodos não parecem estar resolvendo o problema.

Embora não pareça haver nenhuma versão particular de firmware ou modelo Charge 5 que esteja causando o problema de desconexão, o Fitbit disse que está trabalhando nisso.

Um moderador do fórum Fitbit respondeu a um tópico em 20 de junho, avistado pelo 9to5Google, dizendo que a equipe Fitbit está "trabalhando para trazer uma solução para todos os nossos membros afetados".

Não há atualmente uma linha do tempo para quando essa correção pode aparecer, e não está claro quantos usuários são atualmente afetados, embora esperemos que isso não se torne mais um problema nas próximas semanas ou meses.

Nosso Fitbit Charge 5 não é afetado no momento, embora se você estiver tendo problemas, recomendamos entrar em contato diretamente com o serviço de atendimento ao cliente Fitbit se você já tentou reiniciar seu dispositivo ou um dos outros métodos de solução de problemas recomendados.

Escrito por Britta O'Boyle.