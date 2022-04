Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fitbit recebeu autorização da FDA para um algoritmo que visa verificar sinais de fibrilação atrial (AFib) no fundo.

Atualmente, um Fitbit tracker só é capaz de verificar um ritmo cardíaco irregular quando um usuário decide verificar. No entanto, esta aprovação da FDA - detalhada em um post de blog da empresa-mãe Google - permite que isto se amplie para verificações mais passivas.

Ele segue o estudo Fitbit Heart Study em 2020, que ocorreu durante cinco meses e testou o algoritmo em escala de massa com mais de 450.000 participantes.

Esse estudo conseguiu ajudar a sinalizar cerca de 5.000 usuários, dos quais cerca de 1.000 acompanharam a notificação e cerca de um terço desse grupo teve um diagnóstico de AFib confirmado.

Através dos dados apresentados nas Sessões Científicas da Associação Americana do Coração de 2021, o Fitbit também indica que suas detecções de PPG identificaram corretamente episódios de AFib 98% das vezes (com estes sinais iniciais posteriormente confirmados pelos monitores de patch ECG). Para referência, um estudo de tamanho semelhante da Apple e da Universidade de Stanford relacionado ao AFib descobriu que o Apple Watch tinha um valor preditivo positivo de 84%.

Então, por que o monitoramento passivo é tão importante na tentativa de ajudar a diagnosticar o AFib?

Bem, como o Google e o Fitbit esboçam no post do blog, a condição pode ser esporádica, com episódios indo e vindo freqüentemente sem sintomas. Como resultado, a maneira ideal de rastreá-la usando a tecnologia de rastreamento do ritmo cardíaco é quando o corpo está parado ou em repouso. Permitir que as verificações sejam feitas no fundo, então, permite que um dispositivo Fitbit o faça durante o sono, ao invés de apenas se um usuário quisesse fazê-lo durante as horas de vigília.

Com a fibrilação atrial ligada a um maior risco de derrame e insuficiência cardíaca, a esperança da Fitbit com este último algoritmo é ajudar a aumentar o número de casos que de outra forma passariam desapercebidos.

A empresa diz que o algoritmo baseado em PPG e as Notificações de Ritmo Cardíaco Irregular associadas estarão disponíveis em breve para os usuários nos EUA, embora não haja uma linha de tempo concreta estabelecida - ou, de fato, qualquer referência sobre se o sucesso com a FDA é o precursor de uma aprovação semelhante em outras regiões.

Atualizaremos esta história quando soubermos mais.

