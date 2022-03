A Fitbit está trabalhando em sucessores do Luxe, Sense e Versa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que Fitbit está trabalhando em três novos dispositivos , com base em algumas linhas de código da versão mais recente de um aplicativo que foi carregado na Google Play Store.

Dois relógios de codinome Hera e Rhea apareceram no código de uma versão futura do aplicativo Fitbit, descoberto pelo 9to5Google . Alega-se que o código não apenas destaca os nomes, mas o fato de os dois dispositivos terem a mesma resolução de tela de 336 x 336 pixels.

É o mesmo que o Fitbit Sense e o Fitbit Versa 3 ofereceram quando foram lançados em 2020, portanto, acredita-se que o dispositivo de codinome se refira aos sucessores desses modelos.

Um terceiro dispositivo, codinome Nyota, também apareceu no código de atualizações recentes do aplicativo Fitbit . O código sugere que este dispositivo terá uma resolução de tela de 208 x 124 pixels, que é a mesma do Fitbit Luxe , sugerindo que o dispositivo também pode receber uma atualização.

Com base no código, acredita-se que nenhum dos dispositivos será executado no Wear OS do Google, apesar de o Google adquirir o Fitbit. Em vez disso, diz-se que o código se refere a uma "ponte" de software que conecta seu telefone ao relógio e compartilha dados via Bluetooth.

Diz-se que o Wear OS tem um método diferente de compartilhar dados entre o telefone e o relógio que provavelmente não precisaria dessa ponte e, portanto, foi tirada a conclusão de que os novos dispositivos executariam o mesmo sistema operacional que seus antecessores. Isso não seria necessariamente uma coisa ruim, pois pode significar que o Fitbit mantém a melhor duração da bateria do que a maioria dos dispositivos Wear OS oferece, mesmo que o novo sistema Wear OS 3 seja muito melhor.

Por enquanto, nada é oficial, embora o ciclo de lançamento do Fitbit normalmente consista em dois eventos por ano, então não seria muito surpreendente ver algo em breve.

Escrito por Britta O'Boyle.