Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fitbit , de propriedade do Google, enviou dados à Food and Drug Administration dos EUA para revisar um novo recurso de monitoramento passivo da frequência cardíaca para seus dispositivos vestíveis.

Atualmente, o Fitbit só pode verificar periodicamente o ritmo cardíaco irregular; Os usuários do Fitbit devem decidir verificá-lo. O novo recurso do Fitbit, no entanto, pode ser executado em segundo plano e notificar as pessoas se estiverem exibindo sintomas de fibrilação atrial. Isso ajudaria o Fitbit a competir melhor com o recurso EKG do Apple Watch , que também verifica os ritmos cardíacos e alerta os usuários sobre irregularidades.

Em 2020, a Fitbit começou a testar a tecnologia de ritmo cardíaco passivo com quase meio milhão de usuários da Fitbit participando de um estudo. De acordo com dados enviados à American Heart Association em 2021 , a Fitbit notou que cerca de 5.000 desses participantes apresentavam ritmos cardíacos irregulares. Desse grupo, 1.000 marcaram uma consulta de telessaúde para um patch de eletrocardiograma. (Um terço depois teve um diagnóstico confirmado.)

Os resultados são promissores, mas ainda não está claro quando o Fitbit realmente oferecerá um recurso de monitoramento passivo da frequência cardíaca em seus dispositivos. O fato de o FDA estar revisando é um bom sinal, mas há muitas incógnitas.

O Sense Smartwatch da Fitbit foi aprovado pelo FDA em 2020 por sua capacidade de avaliar o AFib usando a tecnologia de eletrocardiograma integrada, mas, novamente, esse método requer entrada ativa do usuário.

Escrito por Maggie Tillman.