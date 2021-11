Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit anunciou uma atualização para usuários Premium que oferece uma série de novos recursos para alguns de seus rastreadores e smartwatches mais avançados, incluindo pontuação de prontidão diária, ECG e registro de glicose no sangue.

O Daily Readiness Score leva em consideração sua atividade, variabilidade da frequência cardíaca e padrões de sono recentes para ajudá-lo a decidir se você deve se exercitar naquele dia ou priorizar a recuperação. É um recurso semelhante ao que a Garmin oferece com sua bateria corporal.

A pontuação aparecerá no aplicativo todas as manhãs quando sincronizada com rastreadores Fitbit e smartwatches selecionados - como o Sleep Score - junto com detalhes sobre o que o impactou. Ele está disponível nos dispositivos Sense , Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe e Inspire 2 . Os usuários com o Sense e o Versa 3 verão a pontuação de prontidão diária no próprio dispositivo também.

A atualização também vêo Charge 5 obter a função ECG, permitindo que os usuários façam um ECG no dispositivo segurando os dedos nos painéis de aço inoxidável nas laterais do Charge 5 por 30 segundos para obter uma leitura.

Há também uma nova ferramenta de registro de glicose no sangue que permite aos usuários do Fitbit no Reino Unido que sofrem de diabetes rastrear seus níveis de glicose no aplicativo Fitbit e ver como eles mudam ao longo do dia.

A atualização do Fitbit já está disponível. Você também pode ler nossas dicas e truques para obter o máximo do seu rastreador Fitbit.