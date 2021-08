Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit anunciou oficialmente a próxima iteração de seu principal rastreador de fitness , o Fitbit Charge 5.

A confirmação vem após semanas de vazamentos extensos em relação ao design, especificações e recursos do rastreador, e agora temos todos os detalhes. Isso inclui o preço e a data de lançamento, com a última cobrança disponível por £ 169,99 / $ 179,95 quando for enviado neste outono.

Do ponto de vista do design, o Fitbit se afastou da forma quadrada das duas gerações anteriores de carga, preferindo um rastreador mais fino, arredondado e elegante.

Isso é apoiado por uma tela sensível ao toque colorida AMOLED mais brilhante, com uma duração de bateria que o Fitbit diz que ainda será capaz de chegar a cerca de sete dias - uma estimativa que esperaríamos diminuir um pouco se você habilitar a nova opção de tela sempre ligada.

Além do redesenho atrasado, o Charge 5 também marcará a estreia do Daily Readiness, uma nova métrica da Fitbit que também vai pousar em breve no Sense , Versa 3, Versa 2,Luxe e Inspire 2 .

Investigando sua atividade, variabilidade de frequência cardíaca e dados de sono, o Fitbit agora é capaz de fornecer uma pontuação de preparação diária, bem como detalhes sobre o que afetou a pontuação e recomendações com base nas informações.

É bastante explicativo, é claro, mas a ideia aqui é que o Charge 5 agora pode apontar você na direção certa se você dormiu mal ou teve um dia intenso de atividades anteriormente e não tinha certeza se deveria priorizar o descanso, a recuperação ativa ou um Treino HIIT.

Naturalmente, como com outros dispositivos de carga, também há GPS integrado disponível para rastreamento de localização sem amarras, 20 modos de exercício diferentes e estimativas de VO2 máximo.

Os períodos de descanso também são monitorados com métricas como Pontuação do Sono, Estágios do Sono e alarmes SmartWake combinados com informações de saúde mais avançadas, incluindo frequência respiratória, estimativas de SpO2, variação de temperatura da pele e leituras de ECG (com o aplicativo em breve, diz Fitbit) .

Um novo driver importante em alguns desses novos elementos rastreados é o sensor EDA, algo que estreou no Fitbit Sense. Este é essencialmente um monitor de estresse, medindo a resposta do corpo por meio de mudanças nas glândulas sudoríparas dos dedos do usuário, que irão alimentar a Pontuação de Gerenciamento de Estresse no aplicativo Fitbit.

Como seria de esperar, alguns desses recursos (incluindo Daily Readiness) exigem uma assinatura Fitbit Premium para usar ou tirar o máximo proveito da experiência, embora a empresa observe que seis meses de serviço de assinatura são gratuitos com a compra de um Charge 5

Estaremos testando o último rastreador do Fitbit nas próximas semanas como parte de uma revisão completa, mas os sinais iniciais parecem sólidos. No papel, isso parece um dispositivo de rastreamento de saúde muito mais abrangente do que as gerações anteriores - e ajuda a consolidar a área como a especialidade da Fitbit.

Até que saibamos com certeza como este se sente no pulso, certifique-se de verificar nossa comparação da Carga 5 com a Carga 4 e a Carga 3 .

