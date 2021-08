O vazamento detalhado do Fitbit Charge 5 revela um design premium

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit está prestes a lançar um redesenho de sua popular banda de fitness Charge e - para a próxima geração - parece que a empresa está indo com um visual mais premium.

Os renders da impressora Fitbit Charge 5 vazaram mostrando o próximo rastreador de fitness em grandes detalhes e em três combinações de cores diferentes.

Ele é visivelmente diferente do Charge 4 anterior e apresenta uma pulseira de silicone completamente lisa com curvas mais suaves, enquanto a unidade de exibição do rastreador principal apresenta um acabamento metálico.

Pelas imagens, parece metal escovado combinado com um painel brilhante de cor correspondente nas laterais. Nessas fotos, vemos um modelo preto com uma moldura preta ao redor da tela, um azul suave combinado com prata e um modelo rosa claro e dourado.

Como é geralmente o caso, os renders vazaram pelo prolífico Evan Blass (@evleaks) no Twitter .

É uma mudança drástica em relação ao Charge 4, que é bastante compacto e angular em comparação. Mas a aparência renovada faz sentido no contexto dos últimos lançamentos da Fitibit.

Compare-o com o Fitbit Luxe, que foi lançado no início do ano, e você verá um tema de design semelhante: revestimento metálico ao redor de uma tela e uma pulseira de silicone macio.

Em essência, faz com que o rastreador pareça mais uma joia do que um gadget. Vai ficar melhor com sua vestimenta diária, como um relógio, em vez de apenas parecer um pedaço de plástico sem graça em seu pulso.

Com a impressão de renderizações para a imprensa, isso sugere que o lançamento não está muito longe. E com a temporada de compras natalinas se aproximando rapidamente, suspeitamos que o veremos oficialmente revelado pela Fitibit em um futuro não muito distante.