Poderia ser o Fitbit Charge 5?

(Pocket-lint) - Fitbit oferece uma série de rastreadores em seu portfólio , com o mais recente sendo o premium Fitbit Luxe , embora pareça que o rastreador voltado para a moda não será o último que vemos da empresa este ano.

Um novo rastreador Fitbit apareceu em um vazamento no 9to5Google, chamado Fitbit Morgan, e presume-se que poderia ser o sucessor do Fitbit Charge 4 . O Charge 4 atualmente fica acima do mais recente Fitbit Luxe, oferecendo alguns recursos extras como GPS embutido, mas desliza sob os rastreadores de smartwatch do Fitbit.

O Morgan - ou Charge 5 - é mostrado com uma tela colorida sensível ao toque na imagem, o que seria o primeiro na linha Charge. Ele também parece ser mais largo do que o Luxe, mas compartilha uma característica de design semelhante da tela, sendo menor do que a área ocupada.

Não parece haver nenhum botão no Fitbit Morgan e o design é certamente diferente do atual Charge 4. Os recursos incluem um aplicativo de clima, NFC para Fitbit Pay , um aplicativo de calendário, controle do Spotify e notificações melhores. Também é provável que veremos novamente o GPS integrado e o monitoramento de SpO2.

Não há indicação de quando o Fitbit Morgan - ou Charge 5 - pode ser lançado, mas o Fitbit normalmente anuncia novos dispositivos por volta de março ou abril e agosto ou setembro, então pode ser que este dispositivo seja revelado oficialmente em breve. Por enquanto, você pode ler como todos os dispositivos atuais do Fitbit se comparam em nosso recurso separado .