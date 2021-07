Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fitbit está explorando a possibilidade de um anel inteligente de monitoramento de saúde com foco em SpO2 aprimorado e rastreamento de pressão arterial.

Conforme detalhado em uma patente recém-descoberta - identificada pela primeira vez pela TechRadar - a empresa de propriedade do Google pode estar procurando diversificar sua forma usual de wearables de pulso para o dedo do usuário.

O pedido do US Patent and Trademark Office - imaginativamente chamado de anel para medição óptica de dados biométricos - foi originalmente solicitado em dezembro de 2020 e publicado em junho de 2021.

Ele oferece muitos detalhes sobre como exatamente um anel inteligente Fitbit funcionaria, com o recurso principal do dispositivo em potencial parecendo ser o rastreamento de SpO2.

Ser capaz de rastrear com precisão os níveis e tendências de SpO2 durante o sono é agora um recurso crucial em wearables de empresas como a Fitbit, uma vez que esses dados podem frequentemente ajudar a apontar para uma doença ou condição subjacente em potencial.

No entanto, ao contrário dos sensores de oxímetro de pulso que vimos nos wearables de pulso do Fitbit até agora, que medem os níveis de SpO2 ao projetar luz vermelha e infravermelha sobre sua pele e vasos sanguíneos antes de usar a luz refletida voltando para medir o oxigênio no sangue, o anel inteligente poderia fazer as coisas de maneira um pouco diferente.

Conforme descrito no processo, o anel Fitbit pode mudar para um sensor fotodetector mais preciso, que permite o exame transmissivo dos níveis de oxigênio no sangue.

Em vez disso, ele mede a luz que brilha através do dedo com um fotodetector posicionado no lado oposto - um método semelhante ao dos equipamentos médicos atuais.

Curiosamente, o Fitbit parece sugerir que essa detecção transmissiva pode ajudar também em outras áreas, como batimento cardíaco, pressão sanguínea, níveis de glicose e concentração de lipídios.

Claro, embora tudo isso represente um pivô interessante do Fitbit em um novo espaço vestível, é importante enfatizar que este é apenas um conceito patenteado - do qual, apenas um pequeno número realmente chega à linha de produção.

Se decidir seguir os planos do anel inteligente, no entanto, poderá funcionar como um verdadeiro boom para a área - especialmente se oferecer o método menos invasivo e mais preciso de monitoramento de saúde apresentado no processo.

A atual líder no espaço é a Oura, mas, na verdade, a competição é fraca; A tentativa do Echo Loop da Amazon mal saiu do chão antes de ser descartada, e a startup Motiv agora se reposicionou dentro da segurança biométrica.

Um anel inteligente Fitbit completo pode finalmente convencer os usuários de que vale a pena considerar o formato, mas só o tempo dirá se a empresa está disposta a arriscar.