Como atualizar seu smartwatch Fitbit ou monitor de condicionamento físico

(Pocket-lint) - O Fitbit ocasionalmente lança atualizações de software para seus dispositivos que trazem novos recursos e correções de bugs.

Por exemplo, a empresa de propriedade do Google lançou recentemente uma atualização de software Fitbit OS 5.2 que adiciona notificações de frequência cardíaca alta e baixa ao Versa 3, além do Google Assistant agora poder falar respostas audíveis em alguns relógios. Se você está curioso sobre o que mudou na última atualização do Fitbit, além de como obter o novo software em seu dispositivo, aqui está tudo o que você precisa saber.

Fitbit lança atualizações para todos os clientes "em fases". Portanto, se uma atualização estiver disponível, mas você não a vir, basta verificar o aplicativo Fitbit novamente mais tarde.

O Fitbit recomenda que você carregue o seu dispositivo e confirme se você tem a versão mais recente do aplicativo Fitbit instalada no seu telefone ou tablet.

Deixe o aplicativo Fitbit ser executado em segundo plano no seu telefone, o que permite que uma pequena parte da atualização do firmware seja baixada para o seu dispositivo Fitbit cada vez que o dispositivo sincronizar. As atualizações podem levar até uma hora ou mais para serem concluídas. O Fitbit avisa que, se você atualizar seu dispositivo à meia-noite (quando a contagem de passos é redefinida), você poderá ver uma contagem de passos imprecisa por 24 horas. Portanto, mantenha isso em mente.

As atualizações de firmware ficam disponíveis se você permitir que o aplicativo Fitbit seja executado em segundo plano. Com o seu dispositivo Fitbit carregado por perto, abra o aplicativo Fitbit.

Vá para a guia Hoje> sua imagem de perfil> sua imagem de dispositivo. A partir daí, toque no botão rosa Atualizar. Esta opção só aparece se houver uma atualização disponível. Siga as instruções na tela. Mantenha o dispositivo próximo ao telefone, tablet ou computador durante a atualização. Uma barra de progresso de atualização aparecerá no seu dispositivo e no aplicativo Fitbit.

Observação: se você ainda estiver tendo problemas, consulte a seguinte página de suporte do Fitbit: Por que não consigo atualizar meu dispositivo Fitbit? Aqueles que desejam atualizar o painel do Fitbit.com podem acessar aqui mais detalhes sobre como fazer isso. Você também pode aprender como encontrar o número da versão do seu painel aqui .

Em certos dispositivos Fitbit, você encontra a versão do firmware no aplicativo Configurações. Basta ir para Sobre ou Informações do dispositivo.

No aplicativo Fitbit, toque na guia Hoje> sua imagem de perfil> sua imagem de dispositivo. O número da versão do firmware aparece abaixo do nome do seu dispositivo.

Para ver um changelog para a atualização mais recente do software Fitbit lançada para dispositivos, consulte a página abaixo, que é atualizada regularmente a cada atualização:

O Fitbit também tem outra página de suporte que detalha especificamente todos os novos recursos que está oferecendo a cada um dos dispositivos que oferece atualmente:

Certifique-se de verificar ambas as páginas para entender completamente o que há de novo em seu smartwatch Fitbit e rastreador de fitness.

Em termos da atualização do OS 5.2 lançada a partir de junho de 2021 , aqui está uma lista de todos os novos recursos:

O rastreamento do oxigênio no sangue aparece com o resto de suas estatísticas no painel Hoje. Você também pode ver o valor noturno e a variação desde a última noite no relógio. Notificações de frequência cardíaca alta e baixa chegam ao Versa 3 e ao Sense. Receba um alerta do Versa quando sua frequência cardíaca estiver acima ou abaixo de um limite. O Google Assistente agora pode responder a você, como quando você define um alarme. Um novo seletor de mostrador de relógio permite alternar entre mostradores de relógio com um toque longo no relógio. Duas novas celebrações de objetivo estão disponíveis quando você atinge seu objetivo principal. As notificações agora são compatíveis com árabe, hebraico, hindi e tailandês.

Consulte nosso guia de dicas e truques do Fitbit para obter mais informações úteis.

