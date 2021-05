Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fitbit oferece todos os tipos de recursos de rastreamento, desde a preparação física até o sono . Ele pode até medir sua freqüência cardíaca. Agora, está olhando para o seu nariz.

Especificamente, o Fitbit em breve poderá medir seus níveis de ronco e ruído quando você dorme. Ao destruir o APK na versão mais recente do aplicativo Fitbit para Android, o 9to5Google detectou um recurso de ronco e detecção de ruído quase concluído. Ele aproveita o microfone do seu rastreador ou smartwatch para determinar quanto da noite você passou sendo um incômodo audível para seu parceiro ou animal de estimação.

Ele coloca o tempo total em uma porcentagem e agrupa a gravidade do seu ronco em uma das três categorias: Até 40% da noite passada roncando é um caso moderado, por exemplo. Como todo esse rastreamento pode esgotar sua bateria, o Fitbit recomenda carregar seu dispositivo pelo menos na metade do caminho antes de dormir. Você também pode precisar conectá-lo à energia com mais frequência se usar o recurso muito.

O fato é que o Fitbit não será capaz de dizer se é o seu parceiro roncando, então isso pode distorcer o seu resultado. Seu dispositivo também medirá o ruído ambiente em sua sala para ver o quão alto seu ambiente está à noite. Se for muito silencioso, seu quarto tem 30 dBA ou menos, enquanto muito alto tem 90 dBA ou mais.

9to5Google compartilhou capturas de tela mostrando como o recurso funciona, então suspeitamos que um lançamento oficial seja iminente. Vamos mantê-lo informado.

Escrito por Maggie Tillman.