Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit agora suporta autenticação de dois fatores (2FA) no Android e iOS. Os usuários começaram a ver um prompt “Aumente sua segurança” que detalha como “a autenticação de dois fatores oferece uma camada extra de proteção”. Veja como ativá-la em sua conta Fitbit.

O sistema 2FA do Fitbit envia um código de verificação para o seu smartphone via SMS toda vez que você tenta fazer login em sua conta do Fitbit. Em seguida, você precisará fazer login não apenas com sua senha, mas também com o código enviado para o seu telefone. Idealmente, isso adiciona uma camada extra de proteção à sua conta.

Abra o aplicativo móvel Fitbit. Toque na guia Hoje> sua foto de perfil. Toque em Configurações da conta> Autenticação de dois fatores. Ative a autenticação de dois fatores. Siga as instruções na tela para inserir seu número de telefone. Você receberá uma mensagem de texto com um código de verificação.

Certifique-se de que seu número de telefone pode receber mensagens de texto. Insira o código de verificação e toque em Confirmar. Digite a senha da sua conta Fitbit e toque em Enviar. Registre seu código de recuperação e guarde-o em um local seguro. Você não conseguirá encontrar esse código novamente depois de sair da tela. Quando terminar, toque em Concluído.

É isso!

Confira o hub de suporte do Fitbit para mais detalhes. O Pocket-lint também tem um guia de dicas e truques do Fitbit aqui e um guia do comprador aqui.

Escrito por Maggie Tillman.