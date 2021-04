Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da Fitbit, James Park, anunciou durante o evento de revelação do rastreador de fitness Luxe da empresa que lançaria seu recurso de gerenciamento de estresse para seus outros rastreadores de fitness e smartwatches, incluindo o Versa 3,Charge 4 e Inspire 2 .

O rastreador de fitness premium Fitbit Luxe - que coloca o foco na moda e estilo - é o segundo dispositivo da Fitbit a oferecer o recurso de gerenciamento de estresse, originalmente lançado no smartwatch Fitbit Sense .

O recurso oferece aos usuários um Stress Score diário, que é derivado de dados de variabilidade da frequência cardíaca, dados de sono e dados de esforço. Ele aparece no Fitbit Dashboard e os usuários podem fornecer feedback em qualquer dia, embora o feedback não seja levado em consideração para fornecer a pontuação ou alterá-lo.

Os usuários do Fitbit Premium obterão um detalhamento de sua pontuação de estresse, enquanto os usuários normais do Fitbit obterão apenas a pontuação em si. A ideia do Stress Score é ajudar os usuários a identificar os dias com maiores níveis de estresse, a fim de compreender a capacidade de seu corpo de lidar com o estresse, bem como promover ações para reduzi-lo, como ir para a cama mais cedo ou fazer uma sessão de respiração guiada em seus rastreador de fitness ou smartwatch, por exemplo.

Fitbit está lançando o recurso de gerenciamento de estresse para o Versa 3, Versa 2, Charge 4 e Inspire 2 a partir de 20 de abril. Certifique-se de que seu aplicativo Fitbit esteja atualizado para obter o recurso.

Escrito por Britta O'Boyle.