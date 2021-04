Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit anunciou a mais recente adição ao seu portfólio de rastreadores de fitness na forma do Fitbit Luxe, juntando-se aoFitbit Charge 4 e mais barato Fitbit Inspire 2 .

O rastreador de atividade Luxe fino e elegante apresenta um design de pulseira, oferecendo uma abordagem mais moderna, ao mesmo tempo em que fornece estatísticas básicas, como frequência cardíaca , passos, monitoramento de estresse e sono .

Apresentando uma tela colorida sensível ao toque sobre um corpo de aço inoxidável sem botões, Luxe lança junto com uma gama de acessórios, incluindo uma colaboração com a marca de joias Gorjana baseada em Laguna, e vem em ouro macio altamente polido e acabamentos platimum.

Não é a primeira vez que o Fitbit segue a rota da moda - com Tory Burch fazendo uma coleção de joias para o Fitbit Flex , enquanto o Fitbit Alta tem a opção de uma pulseira separada de ouro e prata - mas a Luxe parece ter sido projetada com moda em mente desde o início, ao invés de uma reflexão posterior.

O Fitbit Luxe é à prova de natação com rastreamento de natação, oferece notificações de smartphone e vem com uma série de recursos do Fitbit, como Active Zone Minutes, Sleep Score, Stress Management Score e Menstural Health Tracking. Também possui mais de 20 modos de exercício para selecionar, bem como reconhecimento automático para alguns exercícios.

Fitbit diz que o Luxe oferece até cinco dias de vida útil da bateria. No entanto, ele oferece apenas GPS conectado, em vez de GPS integrado como o Charge 4.

O Fitbit Luxe está disponível para pré-encomenda a partir de 19 de abril, com disponibilidade nesta primavera. Os modelos padrão incluem Preto / Grafite, Branco Lunar / Aço Inoxidável Ouro Suave e Aço Inoxidável Orquídea / Platina. Há também um modelo de pulseira Parker Link de edição especial gorjana Soft Gold em aço inoxidável.

O Fitbit Luxe começa em £ 129,99 no Reino Unido e $ 149,95 nos EUA, com o modelo de edição especial custando £ 179,99 no Reino Unido e $ 199,95 nos EUA. Ele virá com seis meses de Fitbit Premium .

Os acessórios custam a partir de US $ 29,99 e incluem Classic Bands, uma pulseira Gorjana Parker Link em duas cores, pulseiras de malha de aço inoxidável, bandas Horween Leather Double Wrap e bandas tecidas, como o Apple Watch .

Escrito por Britta O'Boyle.