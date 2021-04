O próximo rastreador do Fitbit pode ser o slimline Luxe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós podemos ter tido um vislumbre surpreendentemente claro do próximo rastreador de fitness que a Fitbit está planejando lançar, graças a renders recém-vazados e aparentemente oficiais. O rastreador aparentemente se chamará Fitbit Luxe, e está muito elegante.

Ele tem um pequeno corpo de aço inoxidável, que é um pouco uma nova direção para o Fitbit em comparação com os modelos recentes. A faixa de silicone é menos surpreendente, é claro, devido à sua resistência ao suor.

No entanto, a pulseira tem um fecho de relógio tradicional de acordo com essas imagens, tornando-a talvez um pouco mais preocupada com a moda do que os rastreadores anteriores. Ele abrigará um pequeno display OLED para permitir que você veja a hora ou suas estatísticas de condicionamento físico rapidamente.

Claro, embora possamos coletar algumas informações dessas imagens, não temos nada como uma folha de especificações neste momento, de modo que a resolução da tela ou a lista exata de métricas que o rastreador será capaz de observar são muito desconhecido.

Também não temos a menor ideia sobre a duração da bateria, embora com o rastreador tão pequeno quanto parece, esperaríamos pelo menos uma semana entre as cargas, se não mais. A sugestão é que ele não terá GPS autônomo, portanto, para rastreamento de rota em exercícios, você precisará levar seu telefone junto.

Sem nenhuma palavra oficial do Fitbit, ou de seu novo proprietário, o Google, teremos que esperar para ver se mais detalhes surgirão, mas parece que pode ser uma adição interessante à extremidade inferior da gama do Fitbit.

Escrito por Max Freeman-Mills.