Agora você pode encontrar seu Fitbit Inspire 2 perdido com Tile

(Pocket-lint) - Tile ligou o Fitbit, então agora você pode encontrar seu Fitbit perdido usando a tecnologia de rastreamento Bluetooth do Tile.

Isso é uma ótima notícia para os proprietários de Fitbit, mas no momento está limitado ao Fitbit Inspire 2 , um dos modelos mais recentes do Fitbit.

Para habilitar o rastreamento de bloco, você terá que atualizar o software para o seu Inspire 2, e essa atualização deve chegar esta semana. Você também terá que se inscrever no Tile (que é gratuito) e instalar o aplicativo Tile - que também estenderá os outros benefícios do Tile para você.

Atualmente, esta função parece estar chegando apenas para o Fitbit Inspire 2, mas Larry Yang, diretor de gerenciamento de produtos de dispositivos Fitbit do Google, disse: "Estamos entusiasmados com a parceria com a Tile para que nossos usuários possam se concentrar na construção de hábitos saudáveis sem se preocupar sobre não ser capaz de encontrar seu dispositivo extraviado, com o potencial de levar a tecnologia de descoberta da Tile para mais dispositivos Fitbit no futuro. "

Esperamos que os dispositivos Fitbit futuros ofereçam rastreamento de blocos.

A adição da funcionalidade de rastreamento Bluetooth do Tile se resume ao fato de que o Tile trabalhou duro para construir parcerias com fornecedores de hardware Bluetooth.

Integrar o suporte para o sistema da Tile no nível de silício tem sido um dos principais objetivos da empresa, que é como eles podem então girar o botão e ativar a função para dispositivos já em circulação. Claro, se você não quiser, ele permanecerá desativado.

O sistema de rastreamento Tile funciona usando sinais Bluetooth. Ele permite que uma pessoa registre um dispositivo com o Tile e, em seguida, acompanhe esse dispositivo por meio do aplicativo do smartphone.

Quando seu telefone está conectado a esse dispositivo, não há problema - você pode apenas localizá-lo dizendo para emitir um ruído. Mas o que o Tile permite, além disso, é a capacidade de registrar a última localização em que o dispositivo foi visto.

Ao registrar os dados de localização do seu telefone enquanto o dispositivo está conectado a ele, você terá um mapa recente de onde os teve pela última vez. Então, se você deixá-lo no armário da academia, por exemplo, quando entrar no aplicativo Tile, verá o último local conectado como a academia, ajudando você a voltar e encontrar.

Mas, graças à comunidade Tile, também há detecção anônima de dispositivos perdidos. Isso permitirá que outros usuários do Tile detectem dispositivos que foram perdidos e passem a localização dessa detecção de volta para o proprietário.

Novamente, tudo isso é anônimo, tudo acontece em segundo plano, então um usuário do Tile nunca saberá que o ajudou a encontrar seu Fitbit perdido - é totalmente seguro.

Escrevemos muito Tile e seus serviços de rastreamento - sobre os quais você pode ler tudo aqui - se estiver interessado em ver o que virá para o seu Fitbit, mas este é definitivamente um grande passo para o Tile e será um grande benefício para usuários Fitbit.

Escrito por Chris Hall.