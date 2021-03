O Google quer integrar os dados de sono do Nest Hub com o Fitbit

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou uma nova versão do Nest Hub, substituindo a versão de 7 polegadas por um novo modelo que suporta rastreamento de sono. O Google também confirmou que pretende integrar esses dados de sono com o Fitbit no futuro.

O novo Nest Hub usa os recursos Motion Sense da Soli, bem como outros sensores, para que o Nest Hub possa rastrear seu sono na mesa de cabeceira. É uma ótima solução, pois não exige que você use um rastreador ou coloque nada embaixo do colchão.

Isso significa que é menos intrusivo do que outros modelos de rastreamento do sono - incluindo aqueles que o Fitbit já oferece.

O Fitbit oferece há algum tempo o rastreamento do sono, usando seus dispositivos vestíveis para detectar seus movimentos, com a vantagem de poder monitorar sua frequência cardíaca ao mesmo tempo.

Fitbit-los divide seu sono em fases, usando uma interface colorida agradável com muitos detalhes. É um dos nossos sistemas favoritos para examinar os dados do sono.

O novo Nest Hub fornecerá, em primeiro lugar, feedback por meio do próprio Nest Hub, usando a tela para informar se você dormiu bem e aprendendo seus padrões e condições de sono para que possa dar um feedback construtivo.

Essas coisas incluirão os níveis de luz, ruído e temperatura do ambiente, então o Google potencialmente será capaz de consolidar muitos dados - talvez mais do que o Fitbit ofereceria por conta própria.

O Nest Hub irá nativamente compartilhar seus dados com o Google Fit, o que significa que você será capaz de examinar os dados do sono no próprio aplicativo de monitoramento de atividades e saúde do Google, mas estender isso para o Fitbit pode levar as coisas ainda mais longe.

Fitbit agora é uma empresa do Google e esta é a primeira menção real à integração que vimos até agora nas duas empresas. Não sabemos exatamente quais serão os resultados - pode ser que aqueles que usam o Nest Hub para monitorar o sono possam ter essas informações no aplicativo Fitbit, se esse for o aplicativo preferido para condicionamento físico e saúde.

Como alternativa, talvez os dois sistemas funcionem juntos, dando a você a opção de continuar a usar o Fitbit para monitorar o sono, mas com dados ambientais adicionais vindos do Google para fornecer uma imagem mais completa.

Certamente o interessante aqui é a intenção, por parte do Google, de ter seus dispositivos trabalhando mais próximos do ecossistema Fitbit que agora possui. Exatamente quando isso pode acontecer, ainda está para ser visto.

Escrito por Chris Hall.