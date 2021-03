Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit atualizou sua linha de rastreadores de atividade e sono Ace para crianças, com o novo Fitbit Ace 3 .

O dispositivo de terceira geração, projetado para crianças de seis anos ou mais, apresenta uma bateria de oito dias, um design "à prova de natação", novas cores, uma tela 20% mais brilhante e modos de não perturbe e de hibernação. Também há mostradores de relógio animados e acessórios personalizáveis para acompanhar o rastreador. Os mostradores do relógio incluem um coelho, um gato, um marciano e uma nave espacial, e todos eles se transformam quando as crianças tentam completar seus objetivos de preparação física.

Outros recursos incluem um pedômetro e um display que mostra metas de condicionamento físico e sono adequados para crianças. Ele também oferece suporte a notificações push.

Os pais precisam fazer uma conta no Fitbit para qualquer criança de até 12 anos para usar os modelos Fitbit Ace . O Fitbit Ace 3 ainda permite que os pais monitorem os níveis de atividade de uma criança e quantas horas de sono, e não permite que as crianças usem os recursos sociais do Fitbit.

Se alguma dessas coisas lhe interessar, o Fitbit Ace 3 custa $ 79,95. A partir do verão de 20201, o dispositivo receberá duas bandas acessórias com o tema Minions, disponíveis por US $ 29,95 separadamente. Você pode encomendar o Fitbit Ace 3 agora. Estará disponível em todo o mundo a partir de 15 de março de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.