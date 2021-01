Google adquire Fitbit, compra totalmente aprovada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit agora é uma empresa do Google , já que sua venda de US $ 2,1 bilhões foi oficialmente concluída.

Houve alguns soluços, com a UE e os EUA examinando o negócio de perto, mas os reguladores acabaram não descobrindo nada que impedisse a aquisição.

O Google afirma que a compra não afetará ou alterará as regulamentações de privacidade para clientes existentes do Fitbit: "Este negócio sempre foi sobre dispositivos, não dados, e deixamos claro desde o início que protegeremos a privacidade dos usuários do Fitbit ", escreveu o vice-presidente sênior de dispositivos e serviços da empresa, Rick Osterloh, em uma postagem de blog.

"Trabalhamos com reguladores globais em uma abordagem que salvaguarda as expectativas de privacidade dos consumidores, incluindo uma série de compromissos vinculativos que confirmam que os dados de saúde e bem-estar dos usuários do Fitbit não serão usados para anúncios do Google e esses dados serão separados de outros dados de anúncios do Google . "

O cofundador da Fitbit, James Park, que permanecerá CEO, também postou seus próprios comentários, revelando que o apoio do Google sem dúvida ajudará no desenvolvimento de novos produtos Fitbit: "Tornar-se parte da família do Google significa que podemos fazer ainda mais para inspirar e motivar você no sua jornada para uma saúde melhor ", disse ele.

" Seremos capazes de inovar mais rápido, fornecer mais opções e fazer produtos ainda melhores para atender às suas necessidades de saúde e bem-estar."

Escrito por Rik Henderson.