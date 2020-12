A UE aprova aquisição do Fitbit pelo Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A aquisição do Fitbit pelo Google foi aprovada pela UE após ter sido chamada para investigação em agosto . Ainda precisa da aprovação dos EUA para fechar o negócio, no entanto, e isso pode ser um desafio, visto que o Google está atualmente passando por questões legais nos EUA.

A UE afirma que "a transação proposta leva a sobreposições horizontais muito limitadas entre as atividades do Google e do Fitbit".

Para massagear a aprovação, o Google teve que prometer não usar os dados de saúde do Fitbit para fins publicitários, ao contrário de sua posição em outros produtos.

Por pelo menos uma década, o Google terá que manter o Fitbit completamente separado de seus negócios de publicidade e os usuários da UE poderão interromper a integração com outros serviços do Google caso desejem - incluindo Maps e Assistant, por exemplo.

O Google também terá que continuar dando a outros fabricantes de dispositivos vestíveis acesso aberto ao Android.

A vice-presidente executiva da UE, Margrethe Vestager, disse: "Podemos aprovar a proposta de aquisição da Fitbit pelo Google porque os compromissos garantirão que o mercado de wearables e o espaço digital emergente de saúde permanecerão abertos e competitivos.

"Os compromissos determinarão como o Google pode usar os dados coletados para fins publicitários, como a interoperabilidade entre os wearables concorrentes e o Android será protegida e como os usuários podem continuar a compartilhar dados de saúde e condicionamento físico, se quiserem."

Escrito por Dan Grabham.