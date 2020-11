Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fitbit lançou uma grande economia na Black Friday antes do grande dia, dando-nos nossos primeiros descontos reais nos smartwatches Fitbit Sense e Fitbit Versa 3.

Os dois smartwatches foram lançados recentemente e, embora seja um tanto surpreendente vê-los receber um desconto em um estágio tão inicial, apresenta uma oportunidade significativa para quem quer economizar muito.

O negócio do Fitbit Sense reduz o dispositivo para $ 279,95 de $ 329,95, permitindo que você faça uma economia de $ 50, enquanto o Fitbit Versa 3 foi reduzido para $ 199,95 de $ 229,95, um corte de preço de $ 30.

O Sense é a maior peça do Fitbit no segmento de smartwatch até então, oferecendo uma variedade de recursos inteligentes, como rastreamento de temperatura, medições de ECG e leituras de SpO2. O Versa 3, por sua vez, oferece todos os recursos existentes do antecessor dentro de um design mais organizado que agora também possui GPS.

Apenas tenha em mente, é claro, que a Fitbit não é a única empresa que oferece descontos em seus produtos na Black Friday. Conforme mostrado abaixo, o Versa 3 também está disponível na Amazon, por exemplo, pelo mesmo preço. Portanto, se o estoque acabar, você tem opções.

squirrel_widget_338157

Se os smartwatches Fitbit não são para você, no entanto, também há economias a serem exploradas com os rastreadores de fitness da empresa.

O Fitbit Charge 4 foi reduzido para $ 99,95 de $ 149,95, enquanto o Fitbit Inspire 2 caiu para $ 69,95 de $ 99,95.

Ambos são roubos absolutos a esse preço e, como os smartwatches, só foram lançados este ano. Enquanto o último Charge é o rastreador carro-chefe da empresa, oferecendo recursos como rastreamento GPS e um design mais volumoso, a segunda iteração do Inspire é mais um rastreador básico com excelentes recursos de rastreamento durante todo o dia.

A promoção da Black Friday da Fitbit termina em 30 de novembro, então você terá que agir rápido se quiser começar a amarrar um desses bad boys em seu pulso todos os dias e começar a rastrear sua atividade. Para quem está no Reino Unido, estaremos atualizando esta peça quando o Fitbit UK for ao ar com seus negócios, que agora esperamos mais perto da própria Black Friday.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido

Escrito por Conor Allison.