(Pocket-lint) - Um desconto significativo surgiu para o Fitbit Versa 2 logo antes do Black Friday , vendo o smartwatch cair para seu menor preço como um Lightning Deal através da Amazon.

O segundo Versa do Fitbit está disponível atualmente por US $ 129,99 , reduzido de US $ 199,99, mas a deliciosa economia estará disponível apenas por um tempo limitado. A economia do Lightning Deal na Amazon depende de quanto estoque está sendo disponibilizado a esse preço e, uma vez que tudo foi reivindicado, o negócio está encerrado.

Esperamos que a oferta da Versa 2 seja extremamente popular também. Com uma parte considerável disso já vendida no momento em que este artigo foi escrito, você provavelmente terá que agir nas próximas horas se quiser o smartwatch Fitbit com um desconto de $ 70.

O que exatamente você ganha com este relógio?

Bem, o Versa melhora em tudo o que o Versa original oferecia, apresentando uma moldura quadrada mais refinada, uma tela AMOLED sempre ligada e Alexa embutida.

E embora agora tenha sido substituído pelo Versa 3, a única grande diferença é a adição do GPS integrado. Se você não estiver muito interessado em ter a localização de sua atividade monitorada, ainda terá bastante a mesma experiência - tudo com o respaldo do excelente aplicativo Fitbit.

Como as ofertas do Lightning Deal são limitadas por tempo, é improvável que vejamos uma venda semelhante antes da chegada oficial da Black Friday. Mesmo assim, ficaríamos surpresos se ele caísse ainda mais abaixo da marca de $ 129,99. Resumindo, não pense demais nisso. Se você está de olho no Versa 2, não há melhor momento para atacar.

Escrito por Conor Allison.