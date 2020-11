Promoção Fitbit Charge 4: Economize 23% na oferta antecipada da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fitbit Charge 4 - a última banda de fitness da empresa - teve uma redução no preço nas primeiras negociações da Black Friday.

O Charge 4 agora está disponível por £ 99 , uma redução de 23 por cento, economizando £ 30.

squirrel_widget_217724

O Fitbit Charge 4 oferece monitoramento de atividade e frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo um GPS neste rastreador compacto, o que significa que você também pode obter dados precisos quando estiver caminhando, correndo ou andando de bicicleta.

Esta é a banda mais recente da Fitbit, incluindo suporte para pagamentos via Fitbit Pay, bem como controle do Spotify Music para que você não precise tirar o telefone do bolso para mudar de faixa. Ele fornecerá uma ampla gama de dados de condicionamento físico, além de oferecer um excelente rastreamento do sono para uma imagem completa do seu bem-estar.

A Amazon está realizando uma série de acordos antecipados da Black Friday e parece que esse acordo do Fitbit só estará disponível por um tempo limitado, então não demore se estiver atrás de uma barganha.

Escrito por Chris Hall.