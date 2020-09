O aplicativo de ECG da Fitbit Sense obtém aprovação da FDA nos EUA e no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Food and Drug Administration (FDA) e a Conformité Européenne (CE) liberaram o aplicativo de eletrocardiograma (ECG) no novo smartwatch Sense do Fitbit , permitindo acompanhar o ritmo cardíaco e detectar batimentos cardíacos irregulares, incluindo sinais de fibrilação atrial (AFib), o que coloca as pessoas em risco de acidente vascular cerebral e outras condições.

A liberação por ambos os órgãos significa que o aplicativo ECG estará disponível para usuários do Fitbit Sense nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suíça, República Tcheca, Polônia, Bélgica, Portugal, Romênia, Irlanda, Itália, Espanha, França, Hong Kong e Índia.

O aplicativo Fitbit ECG, apresentado no recente lançamento de outono do Fitbit, tem como objetivo melhorar a saúde do coração, prevenir doenças mais graves e, potencialmente, salvar vidas. Como parte do processo de apresentação ao FDA, a Fitbit disse que conduziu um "ensaio clínico em vários locais" nos EUA, com o objetivo de estudar se seu algoritmo pode detectar com precisão AFib em ritmo sinusal normal e gerar um traçado de ECG, uma gravação do ritmo elétrico de um coração.

Fitbit disse que o estudo mostrou que o algoritmo demonstrou a capacidade de detectar 98,7 por cento dos casos de AFib. No entanto, foi um pequeno estudo. Em maio, a empresa anunciou que realizaria um estudo maior para continuar testando o quão bem seus dispositivos podem identificar o AFib. O estudo espera inscrever centenas de milhares.

"Ajudar as pessoas a entender e gerenciar a saúde do coração sempre foi uma prioridade para a Fitbit e nosso novo aplicativo de ECG foi projetado para aqueles usuários que desejam se avaliar no momento e revisar a leitura posteriormente com seu médico", disse Eric Friedman, da Fitbit co -founder e CTO em uma declaração . "A detecção precoce do AFib é crítica e estou extremamente animado por estarmos tornando essas inovações acessíveis a pessoas em todo o mundo para ajudá-las".

O Fitbit Sense possui um sensor de atividade eletrodérmica (EDA) e é o primeiro dispositivo do Fitbit capaz de ler um coração para verificar a irregularidade do ritmo cardíaco AFib. Os usuários simplesmente colocam seus dedos no anel do relógio e ficam parados por 30 segundos para obter uma leitura que pode ser baixada e compartilhada com um médico.

Fitbit Sense está disponível agora para pré-encomenda em Fitbit.com e varejistas online por £ 300 em aço carbono / grafite inoxidável e branco lunar / aço inoxidável macio ouro.

É supostamente o terceiro aplicativo vestível a obter autorização do FDA para ECG nos EUA. A Apple Watch fez isso em 2018, e a Samsung disse que recebeu a designação em um evento Unpacked em agosto.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.