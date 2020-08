O rastreador de atividade Fitbit Inspire 2 atualiza o design e oferece bateria com duração de 10 dias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit anunciou uma atualização para seu popular rastreador de fitness Inspire HR no Inspire 2. O rastreador Fitbit mais recente apresenta um design semelhante ao seu antecessor, embora um pouco mais refinado com um botão de toque em vez de um botão físico, e Fitbit afirma que vai oferecer um Bateria de 10 dias.

O Fitbit Inspire 2 vem com uma avaliação gratuita de um ano do Fitbit Premium , trazendo uma série de recursos extras, como ferramentas de sono, programas guiados e percepções avançadas para o rastreador, mas também há muitos fora do Premium.

Junto com o monitoramento de atividade durante todo o dia e monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Fitbit Inspire 2 oferece rastreamento de natação, GPS conectado, mais de 20 modos de exercício e minutos de zona ativa, como o Inspire HR . Ele também tem estágios de sono e pontuação de sono para rastreamento de sono , notificações de smartphone, respiração guiada e rastreamento de saúde menstrual.

Os usuários também encontrarão Lembretes para se mover - um recurso que está há muito tempo nos rastreadores Fitbit, junto com o Cardio Fitness Level.

O Fitbit Inspire 2 estará disponível em três cores - Preto, Preto e Branco Lunar e Preto e Rosa Deserto. Haverá também uma série de acessórios, incluindo bandas clássicas, pulseiras impressas, pulseiras de couro e um clipe, assim como o dispositivo que sucede.

Em termos de preço, o Fitbit Inspire 2 custará £ 89,99 no Reino Unido, $ 99,95 nos EUA e € 99,95 na Europa. As pré-encomendas começam em 25 de agosto de 2020, com disponibilidade a partir do final de setembro.

Escrito por Britta O'Boyle.