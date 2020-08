Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dispositivos Fitbit podem ser capazes de detectar COVID-19 em pessoas antes mesmo de começarem a sentir os sintomas, de acordo com as primeiras descobertas do estudo da empresa, que ainda não foi avaliado por um jornal médico.

O Fitbit está avaliando os “sinais fisiológicos associados ao COVID-19 medidos por dispositivos vestíveis”, com o objetivo de criar um algoritmo que possa detectar COVID-19 e outras doenças antes do início dos sintomas.

Fitbit começou a inscrever participantes em maio de 2020 . O estudo, que está em andamento, coleta dados dos rastreadores de condicionamento físico dos participantes, incluindo frequência respiratória, frequência cardíaca em repouso e variabilidade da frequência cardíaca.

“Isso é importante porque as pessoas podem transmitir o vírus antes de perceberem que têm sintomas ou quando não têm nenhum sintoma”, escreveu Conor Heneghan, diretor de pesquisa e algoritmos da Fitbit, em um blog . “Se pudermos informar as pessoas que devem fazer o teste um dia antes do início dos sintomas, elas podem se isolar e procurar atendimento mais cedo, ajudando a reduzir a disseminação do COVID-19.”

Os pesquisadores descobriram que, em muitos casos, a variabilidade da freqüência cardíaca diminuiu - enquanto a freqüência cardíaca em repouso e a freqüência respiratória aumentaram - em pessoas que relataram sintomas de COVID-19. Armado com esses dados, o Fitbit disse que seus wearables, com 70% de especificidade, podem detectar quase 50% dos casos de COVID-19 um dia antes dos participantes relatarem os sintomas. Os pesquisadores também estudaram os sintomas dos participantes e a duração de sua doença.

Os sintomas comuns entre os participantes com COVID-19 foram fadiga (72%), dor de cabeça (65%), dores no corpo (63%), diminuição do paladar e do cheiro (60%) e tosse (59%). Apenas 55% dos participantes com COVID-19 relataram febre - uma triagem de sinal de temperatura por si só pode não ser eficaz. Enquanto isso, falta de ar e vômitos foram os sintomas mais comuns que levaram a hospitalizações, de acordo com os dados.

“Está claro que nossos corpos começam a sinalizar os impactos da doença antes que os sintomas mais perceptíveis apareçam”, explicou Heneghan em um blog. “Com esses sinais iniciais identificados, continuaremos nosso trabalho no desenvolvimento de um algoritmo para detectar doenças como o COVID-19.

A duração e gravidade da doença nos participantes também variaram.

Os casos leves que se recuperaram por conta própria duraram em média oito dias. Os casos moderados que necessitaram de assistência ficaram doentes por cerca de 15 dias. E os casos graves que levaram à hospitalização ficaram doentes por cerca de 24 dias, embora o estudo tenha relatado vários casos que se estenderam até dois meses.

Os dados apresentados representam os resultados coletados até 14 de julho de 2020. Mais de 100.000 usuários do Fitbit se inscreveram no estudo até agora e relataram 1.000 casos de COVID-19. O Fitbit ainda está procurando participantes para seu estudo. Você pode se inscrever no aplicativo Fitbit ou online .

Escrito por Maggie Tillman.