A aquisição do Fitbit pelo Google está sendo investigada pela UE

(Pocket-lint) - A Comissão Européia (CE) anunciou que vai investigar a proposta de aquisição de US $ 2,1 bilhões do Fitbit pelo Google. A CE está preocupada com o uso de dados do usuário Fitbit pelo Google após o fechamento da transação.

Em um esforço para concluir o acordo, o Google anunciou recentemente que não usaria nenhum dado de condicionamento físico para segmentar anúncios - portanto, não funcionava quando você acordava ou se exercitava, por exemplo, e segmentava você com o conteúdo apropriado.

O Google disse anteriormente: “Este acordo é sobre dispositivos, não dados. Agradecemos a oportunidade de trabalhar com a Comissão Europeia em uma abordagem que proteja as expectativas dos consumidores de que os dados do dispositivo Fitbit não serão usados para publicidade ".

No entanto, isso obviamente não foi bom o suficiente para o braço anticoncorrencial da UE, que agora iniciou uma investigação aprofundada após uma investigação preliminar.

A declaração da Comissão diz que está "preocupada com o fato de a transação proposta consolidar ainda mais a posição de mercado do Google nos mercados de publicidade on-line, aumentando a já vasta quantidade de dados que o Google poderia usar para personalizar os anúncios que ele exibe e exibe".

A vice-presidente executiva Margrethe Vestager, responsável pela política de concorrência da CE, disse sobre a mudança: "O uso de dispositivos portáteis pelos consumidores europeus deve crescer significativamente nos próximos anos. Isso acompanhará o crescimento exponencial. dos dados gerados por esses dispositivos, que fornecem informações importantes sobre a vida e a situação de saúde dos usuários desses dispositivos.

"Nossa investigação visa garantir que o controle do Google sobre os dados coletados por meio de dispositivos portáteis como resultado da transação não distorça a concorrência".

