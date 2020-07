Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Fitbits Charge 4 é um dos melhores rastreadores de fitness do mercado atualmente, especialmente se você não está procurando um dispositivo que se pareça com um smartwatch.

À medida que as bandas de fitness avançam, é o ponto mais inteligente do espectro e adoramos a revisão, mas sempre há espaço para melhorias e novos recursos. A Fitbit implantou uma atualização para o Charge 4 esta semana, que traz exatamente isso, na forma de duas novas opções para os usuários.

O primeiro é um novo tipo de alarme bem-vindo para acordar de manhã - chamado smart wake. Como algumas outras bandas e relógios inteligentes oferecem, isso significa que a hora do alarme pode se tornar mais consultiva do que difícil. O Charge 4 detecta quando você está em um bom momento para acordar, com base na profundidade do seu sono, e acorda com vibrações suaves.

Obviamente, um alarme é um alarme, por isso ainda será despertado no momento desejado, se você não tiver dormido levemente nos 30 minutos seguintes ao prazo final. É um ótimo recurso que torna o despertar menos dissonante.

Também novo é um sistema dinâmico de amarração de GPS que permite que o Charge 4, que possui seu próprio sistema de GPS, ative o sinal do seu telefone quando estiver próximo. Isso pode melhorar tanto a precisão das medições da banda quanto a duração da bateria. Se o seu telefone não estiver na área, é claro, ele pode usar seu próprio sinal novamente.

A atualização do software, que traz o Charge 4 até a versão 1.96.29, está sendo lançada agora, portanto, você poderá atualizar em breve se for o proprietário do Charge 4. Essas pequenas mudanças são bem-vindas e demonstram que o Charge 4 pode ficar ainda melhor no futuro.