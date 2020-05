Os wearables podem detectar o COVID-19? A pesquisa Fitbit poderia fornecer a resposta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Fitbit iniciou um projeto de pesquisa que deseja investigar se dispositivos portáteis - como os rastreadores de fitness da empresa - podem desempenhar um papel na detecção precoce de doenças como gripe e coronavírus.

Trabalhando com parceiros do Stanford Medicine Healthcare Innovation Lab e do Scripps Research Translational Institute, a Fitbit deseja determinar se existem indicadores nos dados do usuário que possam levar ao desenvolvimento de um algoritmo de detecção.

Para o usuário, um questionário estará disponível no aplicativo Fitbit, na guia Descobrir, permitindo que você responda a algumas perguntas curtas relacionadas a sintomas, dados demográficos, histórico médico e se você teve gripe ou coronavírus. Isso permitirá que você faça sua parte para ajudar a pesquisa a avançar.

A partir daí, será necessária a análise de dados para procurar marcadores. Embora o Fitbit não declare a metodologia exata, um estudo anterior da Scripps, publicado na Lancet Digital Health , descobriu que a freqüência cardíaca em repouso e outras estatísticas de saúde poderiam fornecer um indicador da presença de infecções virais como influenza.

O objetivo aqui será desenvolver um algoritmo baseado em alterações nos dados de um usuário para rastrear surtos ou fornecer um sistema de alerta precoce a partir de dados de dispositivos portáteis.

Este estudo está aberto a qualquer pessoa com 21 anos ou mais nos EUA e Canadá que tenha tido COVID-19 ou sintomas de gripe.

A Fitbit também está participando de outro estudo, chamado DETECT , administrado pela Scripps, da qual os proprietários da Fitbit podem participar, enquanto Stanford tem seu próprio estudo com o qual os usuários da Fitbit e da Apple Watch podem se envolver, procurando novamente se concentrar em como os dados vestíveis podem ajudar no processo. detecção potencial de uma doença como COVID-19.