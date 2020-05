Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Fitbit iniciou o Fitbit Heart Study para "validar o uso de seus wearables" para detectar fibrilação atrial (AFib) ou irregularidade no ritmo cardíaco.

Descrito como um "estudo virtual em larga escala", o Fitbit Heart Study está aberto a usuários de Fitbit com 22 anos ou mais e que possuam um dispositivo Fitbit atual. O objetivo é avançar na pesquisa de ferramentas para detectar AFib - como dispositivos Fitbit - porque pode melhorar os resultados de saúde e reduzir o impacto do AFib. A Fitbit disse que envia e-mails para inscrever centenas de milhares de pessoas nos EUA.

Os dispositivos da Fitbit usam a tecnologia de fotopletismografia (PPG) para medir a taxa de fluxo sanguíneo diretamente do pulso do usuário. Essas medidas também podem ser usadas para identificar o ritmo cardíaco, que o algoritmo de Fitbit analisará quanto a irregularidades no Fitbit Heart Study. Se os participantes precisarem ser notificados sobre um ritmo cardíaco irregular, eles receberão uma consulta virtual gratuita com um médico para saber mais.

Eles também podem receber um adesivo de eletrocardiograma para confirmar, sem nenhum custo.

Para participar do estudo da Fitbit, clique aqui e se inscreva . Você deve estar nos EUA, com pelo menos 22 anos e precisa de um dispositivo Fitbit Ionic, Fitbit Versa, Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4 ou Fitbit Inspire HR. Durante a inscrição, o Fitbit verifica se o seu dispositivo é suportado.

AFib é um batimento cardíaco irregular ou trêmulo que pode causar derrames, coágulos sanguíneos e insuficiência cardíaca. O Fitbit basicamente quer transformar seus dispositivos em detectores AFib confiáveis. Como são dispositivos de baixo custo, isso pode ser muito benéfico para as 33 milhões de pessoas em todo o mundo que têm AFib, mas podem não ter acesso a testes de saúde de qualidade e acessíveis, sem falar em wearables caros com a detecção de AFib.

A Fitbit disse que pretende fornecer a seus usuários "opções de avaliação de AFib de longo e curto prazo", por isso está desenvolvendo ferramentas de PPG e ECG que poderiam oferecer "avaliação de longo prazo e detecção de AFib de verificação pontual". A Fitbit está desenvolvendo uma ferramenta de ritmo cardíaco baseada em PPG que identifica episódios irregulares de ritmo sem sintomas, enquanto seu recurso de ECG pode registrar um traçado de ECG para usuários e médicos.

A Fitbit concluiu um ensaio clínico essencial de seu recurso de ECG e planeja buscar uma revisão pelas autoridades reguladoras globais. O estudo da Fitbit, no entanto, foi projetado para apoiar a avaliação clínica de seu algoritmo PPG AFib, incluindo se ele pode identificar com sucesso ritmos cardíacos irregulares.