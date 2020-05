Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Fitbit fabrica rastreadores para os filhos das pessoas há algum tempo, principalmente na forma de sua linha de rastreadores Ace, agora no Ace 2 , mas ainda não se ramificou em relógios inteligentes completos destinados a usuários mais jovens.

Embora esteja se movendo nessa direção para adultos na forma da linha Versa, supostamente agora também tem planos na frente do smartwatch, de acordo com um relatório do Engadget .

Aparentemente, foi ouvido de fontes próximas ao assunto que essa é a razão por trás da aquisição de uma startup de Hong Kong, Doki, que criou relógios inteligentes para crianças com recursos de videochamada.

A linha de produtos da Doki será desconectada em 1º de julho, embora ainda não tenha havido um anúncio formal da aquisição, e parece que o acordo pode ter sido concluído pouco antes da aquisição da Fitbit pelo Google, que levará algum tempo para ser concluída. completo.

Nada disso significa que as ideias da Fitbit para o smartwatch infantil estão próximas, é claro, mas outra faceta interessante da plataforma da Doki é a inclusão de um cartão SIM que dava cobertura celular aos usuários, o que significa que poderia haver margem para eventuais falhas da Fitbit. produto ter cobertura 4G própria, em vez de vincular aos dados do smartphone, como seria de esperar.

O mercado de rastreadores infantis está em constante crescimento, bem como o mercado de rastreadores de fitness em um sentido mais amplo, com pais entusiasmados com a possibilidade de acompanhar o paradeiro de seus filhos e seus níveis de atividade, embora o entusiasmo seja mais difundido fora dos mercados ocidentais , que será um desafio para o Fitbit superar.