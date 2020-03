Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Fitbit anunciou seu mais recente modelo de carga, o Fitbit Charge 4. O novo rastreador de fitness segue o Charge 3 , mas faz algumas grandes mudanças na variedade de recursos oferecidos.

A manchete é a adição do rastreamento GPS, tornando este o primeiro rastreador de fitness Fitbit a oferecer GPS. Isso significa que ele poderá registrar sua localização, velocidade e outros dados sem precisar estar conectado ao seu telefone, tornando-o um dispositivo esportivo independente muito melhor.

Isso será um grande benefício para quem quiser usar o Fitbit Charge 4 quando estiver correndo, por exemplo, se você não gosta de usar um relógio esportivo maior e mais robusto, como o Fitbit Versa .

Além do GPS, o Charge 4 é mais inteligente em geral. Ele suporta os controles Spotify e o Fitbit Pay para pagamentos sem contato quando você estiver fora de casa.

O Fitbit Charge 4 é carregado com sensores, oferecendo rastreamento de frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, e suportando o sensor de SpO2 da Fitbit para estimar a variação da saturação de oxigênio.

O Fitbit Charge 4 também lançará uma nova abordagem para a atividade diária com os Minutos da Zona Ativa. Ele analisará sua frequência cardíaca através de várias atividades, independentemente do que você estiver fazendo. Pode ser um treino HIIT, ioga, corrida ou limpeza do loft - ele usará suas zonas de frequência cardíaca personalizadas para determinar o efeito que sua atividade está exercendo sobre sua saúde geral.

Ele foi desenvolvido para fornecer a você o mesmo tipo de feedback sobre a sua atividade que as pessoas usaram etapas no passado.

Há suporte para suspensão, detecção automática de atividade do SmartTrack, notificações inteligentes do telefone e tudo isso com a promessa de 7 dias de duração da bateria.

O Fitbit Charge 4 adere a um estilo de design de costas fitness, com uma tela OLED grande e correias mutáveis. Também possui um design à prova de natação, com resistência à água de até 50 metros.

O Fitbit Charge 4 já está em pré-venda, com entregas a partir de 15 de abril. O Fitbit Charge 4 custará £ 129,99 em três cores, com uma edição especial disponível por £ 149,99.

