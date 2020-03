Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que um novo dispositivo Fitbit está chegando ao fim, de acordo com um vídeo promocional divulgado por Roland Quandt.

Ele mostra o novo Fitbit Charge 4 e que possui GPS - algo que faltava no último modelo. Ele permitirá que os usuários rastreiem corridas, viagens de bicicleta e muito mais, mas sem precisar se conectar a um telefone. As traduções do vídeo também indicam que o rastreador de fitness oferecerá novos recursos de fitness, como a capacidade de ver a intensidade do treinamento em um mapa e quanto tempo os usuários gastam nas chamadas "zonas de pulso".

Também deveria ter NFC para pagamentos Fitbit Pay, que a Fitbit havia reservado anteriormente para modelos mais premium de "edição especial" de seus rastreadores de fitness Charge. Fora isso, o Fitbit Charge 4 deve ser como o Fitbit Charge 3: os usuários podem rastrear nada, dormir e exercícios, obter notificações básicas de um telefone e controlar músicas de um telefone, definir cronômetros e alarmes e rastrear padrões de sono.

Também é resistente à água a 50 metros. Não há indicação de que ele tenha recursos do Google, embora o Fitbit agora seja de propriedade do Google.

Um vazamento separado do WinFuture sugeriu que o Fitbit Charge 4 custaria € 149, enquanto um modelo Fitbit Charge 4 SE com mais bandas na caixa custaria 169 €. Se tivéssemos que adivinhar, os dois modelos provavelmente custarão US $ 149 e US $ 169 nos EUA.

Com a frequência e a escala desses vazamentos do Charge 4 nos últimos dias, suspeitamos que o Fitbit possa anunciá-lo mais cedo ou mais tarde.