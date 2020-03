Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que um novo dispositivo Fitbit está chegando ao fim, de acordo com imagens do dispositivo que surgiram online.

As renderizações compartilhadas do 9to5Mac do Charge 4 sugerem que ele é bastante semelhante ao seu antecessor, o Charge 3. Ele ainda possui uma tela sensível ao toque OLED em escala de cinza, por exemplo. Poderia ser uma tela um pouco melhorada e talvez até sempre ativa, mas isso não está confirmado. De fato, nada disso foi confirmado pela Fitbit, embora planejemos entrar em contato com a empresa para um comentário e reportaremos de volta.

Um pedido da FCC para o Charge 4 veio à tona na quarta-feira , assim como uma lista de revendedores que vazou. O arquivo da FCC mostrou especificamente que a Fitbit criou um dispositivo descrito como um "rastreador de atividade sem fio". Com o número do modelo FB417, parece ser um rastreador de fitness como a série Charge (o eLabel mostrado até parece semelhante às etiquetas do Fitbit Charge 3). Vários relatórios indicam que também podemos esperar NFC para pagamentos móveis.

Se você precisou de mais provas de que o Fitbit Charge 4 está funcionando com a funcionalidade NFC, uma lista "Fitbit Charge 4 NFC Fitness Smart Tracker" apareceu on-line na varejista britânica MobileFun. Ele ainda tinha um preço indicando que custaria 10 libras a mais do que a carga 3. A lista Charge 4 da Mobile Fun também mostrou que possui um pedômetro 24/7, rastreamento de sono, resistência à água e conectividade Bluetooth.

A duração da bateria deve durar cerca de sete dias.

Se algo disso lhe interessar, o Fitbit Charge 4 deverá custar £ 139,99 (US $ 149 nos EUA) quando for lançado. A Mobile Fun disse que estará disponível nas cores Preto, Rosewood e Azul Storm / Preto. Também haverá uma edição especial em granito por £ 159,99. Cada modelo deve ter NFC.

Com a frequência e a escala desses vazamentos nos últimos dias, suspeitamos que o Fitbit possa anunciar o Charge 4 mais cedo ou mais tarde.