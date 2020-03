Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que um novo dispositivo Fitbit está chegando ao fim, de acordo com um arquivo da FCC que foi divulgado na quarta-feira, e pode até ser o Fitbit Charge 4, se também se deve acreditar em uma lista de varejistas que vazou recentemente.

O arquivo da FCC mostrou especificamente que o Fitbit tem um novo dispositivo que é descrito como um "rastreador de atividades sem fio". Com o número do modelo FB417, parece ser um rastreador de fitness como a série Charge. O eLabel mostrado até parece semelhante aos rótulos do Fitbit Charge 3. Mas, se você precisar de mais provas de que este dispositivo é o Fitbit Charge 4, considere a lista " Rastreador inteligente de fitness NFC Fitbit Charge 4 NFC " na revendedora de acessórios MobileFun do Reino Unido.

Não há imagens na lista, mas os detalhes publicados pelo fornecedor sobre o próximo dispositivo vestível ainda são visíveis:

"Conheça o Fitbit Charge 4! Este rastreador inteligente em Rosewood é o mais poderoso ainda, projetado para rastrear detalhadamente suas atividades de exercícios e fornecer notificações. Capacidade NFC, resistente à água e compatível com iOS e Android."

Vale ressaltar que todos os modelos do Fitbit Charge 4 aparentemente vêm com funcionalidade NFC. Se você queria isso com o Charge 3, precisava gastar US $ 20 a mais por um modelo diferente que adicionasse NFC para o Fitbit Pay e tivesse mais cores.

A lista Charge 4 da Mobile Fun também disse que você pode esperar um pedômetro 24/7, rastreamento do sono, resistência à água e conectividade Bluetooth. A duração da bateria dura cerca de sete dias. Se algo disso lhe interessar, o Fitbit Charge 4 custará £ 139,99 (US $ 149 nos EUA) quando for lançado. O Mobile Fun indicou que estará disponível nas cores Preto, Rosewood e Azul Storm / Preto.

Também haverá uma edição especial em granito por £ 159,99.