Fitbit adiciona rastreamento de oxigênio no sangue aos seus dispositivos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Fitbit finalmente começou a lançar seu recurso de rastreamento de oxigênio no sangue em vários de seus mais recentes dispositivos vestíveis.

O recurso está sendo ativado no Charge 3 , Ionic , Versa, Versa Lite e Versa 2 , e permitirá que os usuários acompanhem a SpO2 (saturação de oxigênio no sangue). Em suma, você poderá obter uma quantidade estimada de oxigênio que possui no sangue.

É um recurso útil e pode ajudar a descobrir problemas respiratórios nas pessoas que os têm sem saber.

Ao acompanhá-lo ao longo do dia, você poderá monitorar grandes flutuações na saturação de oxigênio no sangue.

Obviamente, a Fitbit não é a primeira empresa a oferecer monitoramento de SpO2 em seus aparelhos de ginástica usados no pulso. Os relógios da Garmin apresentam um rastreador de oxímetro de pulso (Pulse Oximeter) há algum tempo, mas a Apple ainda não habilitou o recurso em seus próprios relógios inteligentes.

É mais um recurso impressionante sendo adicionado ao mercado de smartwatch e rastreador de fitness, e é indicativo de uma mudança geral que permite que os consumidores monitorem pessoalmente alguns sinais vitais importantes que costumávamos ter que procurar no médico.

O dispositivo mais recente da Take Withings - o ScanWatch - que adiciona monitoramento de SpO2 juntamente com batimentos cardíacos irregulares, Afib, possível detecção de apneia do sono e um scanner de ECG.

É claro, então, que todos esses fabricantes populares de smartwatch e rastreador de fitness desejam fazer mais do que apenas contar nossas etapas e calcular quantas calorias estamos queimando. Eles estão passando a ser monitores de saúde completos.

De acordo com a CNET , a Fitbit começou a implantar o novo recurso de rastreamento de SpO2 por meio de uma atualização de software esta semana; portanto, se você tiver um dos dispositivos mencionados, verifique se há atualizações.