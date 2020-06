Fitbit Inspire negócio rastreador de fitness: agora apenas £ 44,99 em vendas flash

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O preço do Fitbit Inspire acabou de cair, o que significa que você pode obter um Fitbit sem muito dinheiro.

O Fitbit Inspire agora custa apenas £ 44,99 na Amazon , ou seja, £ 25 do preço normal de venda.

O Fitbit Inspire juntou-se à linha de rastreadores Fitbit em 2019, fornecendo um ponto de entrada mais barato para o sistema. Ele vem em duas versões, uma com frequência cardíaca e outra sem - e é a única sem freqüência cardíaca que é oferecida aqui.

Essa é uma boa opção para quem deseja acompanhar atividades, como etapas e minutos ativos, verificar o horário e receber notificações de smartphones em um dispositivo fino e personalizável. Também é à prova dágua e oferece rastreamento do sono.

A integração com a plataforma Fitbit é um dos maiores benefícios do Fitbit Inspire: existem outros rastreadores semelhantes que são mais baratos, mas não são suportados pelo mesmo aplicativo e ecossistema liso que o Fitbit, e é por isso que vale a pena fechar esse negócio. .

Sincronizando com o seu telefone, você poderá gravar todas as suas estatísticas e ver quão ativo você esteve rapidamente, enquanto o aplicativo para smartphone também permitirá que você grave outros dados diretamente no seu telefone.

Como o acordo está concluído até 15 de junho, você precisará ser rápido - mas está disponível nas cores preto e sangria.